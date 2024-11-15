İzmir\'de İlaçlama Felaketi: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

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İZMİR'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın aynı olayda zehirlenen ve tedavisinin ardından taburcu edilen babası Recep Kınalı, çok üzgün olduğunu belirterek, "Konuşmaya halim yok" dedi.

Olay, 12 Kasım'da Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler dün ilaçlanmadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2'nci katta yaşayan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan G.U. hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kınalı çifti tedavileri sonrası taburcu edildi, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmada, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlaçlamanın yapıldığı apartman ile yanındaki 2 apartman da ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen kişilere, İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlandı. AFAD KBRN ekipleri, binalarda havalandırma çalışması yaptı.

'CANIMIZ YANDI'

Oğlunun cenazesini almak için bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gelen Recep Kınalı, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Konuşmaya halim yok" dedi.

Altay Toprak Kınalı'nın amcası Ramazan Kınalı ise "Bilinçsiz bir ilaçlama yüzünden canımız yandı, yeğenimizi kaybettik. Acımız büyük. Şu an konuşacak fazla bir kelime yok. Halimizi görüyorsunuz. Acımızı yaşayalım, ondan sonra adli süreçle avukatlarımız ilgilenecek. Bu olayın sorumlularının sonuna kadar peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı binanın yanındaki otelde çalışan Uğur Yıldız (30) ise "İlaçlama şirketi gelip, tahtakurusu şikayetiyle daireyi ilaçlıyor. Hastaneye gidiyorlar ve maalesef bebek vefat ediyor. Bir ihmal olduğu ortada. Biz de net bir bilgi alamıyoruz. Muhtemelen firmanın yaptığı bir hata sebebiyle zehirli gaz tüm apartmana yayılıyor. Zehirli gazı boşaltmak için tüm mahalleyi boşaltan AFAD yetkilileri, gerekli işlemleri yaptı. Biz de dışarıda bekledik. Daha sonra binaya döndük ama hala olayın yaşandığı binaya giriş yasak" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.