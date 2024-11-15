İzmir'de İlaçlama Felaketi: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de İlaçlama Felaketi: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir\'de İlaçlama Felaketi: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'de böcek ilaçlaması sonrası zehirlenen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı öldü, babası hastaneye kaldırıldı.

15.11.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın aynı olayda zehirlenen ve tedavisinin ardından taburcu edilen babası Recep Kınalı, çok üzgün olduğunu belirterek, "Konuşmaya halim yok" dedi.

Olay, 12 Kasım'da Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler dün ilaçlanmadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2'nci katta yaşayan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan G.U. hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kınalı çifti tedavileri sonrası taburcu edildi, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmada, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlaçlamanın yapıldığı apartman ile yanındaki 2 apartman da ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen kişilere, İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlandı. AFAD KBRN ekipleri, binalarda havalandırma çalışması yaptı.

'CANIMIZ YANDI'

Oğlunun cenazesini almak için bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gelen Recep Kınalı, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Konuşmaya halim yok" dedi.

Altay Toprak Kınalı'nın amcası Ramazan Kınalı ise "Bilinçsiz bir ilaçlama yüzünden canımız yandı, yeğenimizi kaybettik. Acımız büyük. Şu an konuşacak fazla bir kelime yok. Halimizi görüyorsunuz. Acımızı yaşayalım, ondan sonra adli süreçle avukatlarımız ilgilenecek. Bu olayın sorumlularının sonuna kadar peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı binanın yanındaki otelde çalışan Uğur Yıldız (30) ise "İlaçlama şirketi gelip, tahtakurusu şikayetiyle daireyi ilaçlıyor. Hastaneye gidiyorlar ve maalesef bebek vefat ediyor. Bir ihmal olduğu ortada. Biz de net bir bilgi alamıyoruz. Muhtemelen firmanın yaptığı bir hata sebebiyle zehirli gaz tüm apartmana yayılıyor. Zehirli gazı boşaltmak için tüm mahalleyi boşaltan AFAD yetkilileri, gerekli işlemleri yaptı. Biz de dışarıda bekledik. Daha sonra binaya döndük ama hala olayın yaşandığı binaya giriş yasak" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kınalı, Çevre, Hukuk, İzmir, Altay, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İlaçlama Felaketi: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:49:59. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de İlaçlama Felaketi: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.