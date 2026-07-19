İzmir'de "Hayat Kurtaran" Merkez

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi, yaşam kurtaran bilgilerle halkı bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı onaylı teorik ve uygulamalı eğitimlerde ilkyardım becerileri kazanan katılımcılar, acil durumlara doğru müdahale etmeyi öğreniyor. Merkezde, faaliyet gösterdiği dört yılda 4 bin 600'ü aşkın kişiye ilkyardım eğitimi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi, "kritik anlarda doğru müdahale" bilinciyle binlerce kişiye ulaşarak ilkyardım eğitimleri veriyor.

Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine uygun yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimlerde katılımcılar, olası acil durumlarda hayat kurtarabilecek bilgi ve beceriler kazanıyor. Merkezde eğitim alan kursiyerlerden bazıları daha sonra eğitmen olarak görev alırken, eğitim sayesinde gerçek hayatta acil durumlara müdahale eden ve hayatlara dokunan çok sayıda ilkyardımcı da yetişiyor.

Merkez; belediye iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel firma personeli ve bireysel başvuru yapan kişilere hayat kurtaran eğitimler veriyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü denetimiyle yürütülen yetki belgeli eğitimler 16 saatlik ilkyardım eğitimi, 8 saatlik ilkyardım güncelleme eğitimi ve ücretsiz 4 saatlik afetlerde ilkyardım eğitimi ile 2 saatlik temel yaşam desteği eğitimlerini kapsıyor.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI 20 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Merkezin Mesul Müdürü Çağatay Delen, "Eğitime katılan kişiler, ilkyardım konularını teorik ve uygulamalı olarak öğrenir. Ardından Sağlık Bakanlığı'nın sınavına girer. Sınavda başarılı olanlar, ilkyardımcı sertifikasına sahip olarak müdahale etme yetkisi kazanır. Merkezimizde, hepsi sağlık personeli olan beş eğitmenimizle birlikte başta kendi personelimiz olmak üzere şirketler, sivil toplum kuruluşları, federasyonlarla yapılan protokoller çerçevesinde eğitimler veriyoruz. Merkezimizde bugüne kadar 4 bin 600'ü aşkın kişiye ilkyardım eğitimi verildi. Bilgilendirme çalışmalarımızda ulaştığımız kişi sayısı ise 20 bin kişi oldu. Eğitim almak isteyen yurttaşlar da bizimle Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden iletişime geçerek talep oluşturabiliyor" bilgisini verdi.

"BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK"

Delen, ilkyardım eğitimi alanların algıda seçiciliği arttığı için çok daha fazla olaya müdahil olmaya başladıklarını aktararak, "En çok da solunum yolu tıkanmalarına bağlı müdahaleler ve yaşlılıkta ortaya çıkan şeker düşmesi gibi bazı sağlık sorunlarındaki ilk müdahalelerle çok sık karşılaşılıyor. Kalp durması ve solunum durmasında yapılan kalp masajı ve suni solunum müdahalelerini yapan kursiyerlerimizden duygusal mektuplar ve e-postalar alıyoruz. İlkyardım herkese bir gün lazım olacak ve hayat kurtarmak için hepimiz ilkyardım öğrenmeliyiz" dedi.

ÖNCE EĞİTİM ALDI, SONRA EĞİTMEN OLDU

Merkezde eğitim aldıktan sonra eğitmen olan Berfin Esen Şirinli, şunları söyledi:

"Ben iş güvenliği kapsamında ilkyardım eğitimine gönüllü olarak katılmıştım. Birkaç ay sonra eğitmen belgemi aldım ve merkezde göreve başladım. Hayatın her yerinde insanların ilkyardıma ihtiyacı olabiliyor. Sokakta aktif olarak insanların hayatına dokunmayı tercih ettim. Öğrenmek kadar öğretmek de çok kıymetli. Bu yüzden eğitmenlik yapmak da benim için çok keyifli. Eğitim aldıktan sonra alerjik reaksiyon geçiren ve ayrıca düşmeye bağlı kafa travması geçiren yurttaşlara müdahale ettim. İlkyardım eğitimi aldıktan sonra farkındalık artıyor, algıda seçicilik oluyor. Müdahaleyi bilerek yapmak, o kişinin daha sonraki tedavi sürecine yardımcı olmak demek. Herkesin bu belgeyi alması gerekiyor."

"ÖĞRENDİĞİM BİLGİLERLE MÜDAHALE EDEBİLECEĞİM"

Eğitimlere katılan Ferhat Ömer Altaş da "Eğitimlerin ilk gününde ilkyardıma nasıl başlamamız gerektiğini öğrendik. Az önce de Heimlich manevrası yapmayı öğrendik. Daha önce ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşmadım ama bundan sonra müdahale gerektiren bir durum olursa öğrendiğim bilgilerle müdahale edebileceğimi düşünüyorum" dedi.