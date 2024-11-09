İzmir\'de İnşaatta Balkon Çöktü, İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir inşaatın 4. katındaki balkonun çökmesiyle zemine düşen işçi hayatını kaybetti.
Çamlıpınar Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın 4. katında çalışan inşaat işçisi Süleyman Polat (39), bu kattaki balkonun çökmesiyle zemine düştü.
Polat'ın yaralanması dolayısıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulansla Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Süleyman Polat'ın kuzeni Ergün Dinçer, AA muhabirine, Polat'ın 4. katta şap dökerken balkonun çökmesiyle düştüğünü söyledi.
Polat'ın ölümünde ihmal olduğunu ileri süren Dinçer, "Balkonu kaçak yapmışlar ve balkon içerisinde demir yok. Balkonu beton zor taşıyor. Hukuki süreci başlatacağız." dedi.
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