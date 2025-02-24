İzmir'de İşitme Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Ele Alındı

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"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"

(İZMİR) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan buluşmada işitme engelli ve sağır kadınların sorunları ve yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organize edilen ve ramazan nedeniyle erkene çekilen buluşma kapsamında, İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği'nin kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak ve eşi Güler Atak ev sahipliğindeki etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı da katıldı.

Etkinlikte, işitme engelli kadınların sorunları ve yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Talepler ve yeni projeler konuşuldu. Ayrıca İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Türkiye Şampiyonası'nın 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında Kütahya'daki finalinde ikinci olan İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Dernek Lokali çatısı altındaki İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün kupası, takım kaptanı Esra Yıldız tarafından Öznur Tugay ve Helil Kınay'a verildi. Kaptan Yıldız, destekleri için İzmir Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Tugay: "Beraber çok iyi şeyler yapabiliriz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, işaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer aracılığıyla programa katılan kadınlara hitap etti. Öznur Tugay, "Burada olmak sanki evde olmak gibi oldu benim için. Kendi mahallemde arkadaşlarımla bir araya gelmek gibi. Hep beraber çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Farklılıklarımızı farkındalıkla fırsata dönüştürebiliriz ve hayatı güzelleştirebiliriz. Bugün burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Öznur Tugay, kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılacak etkinliğe davet etti. Program sırasında çevirmenlerden yardım alan Öznur Tugay, zaman zaman kadınlarla işaret dili kullanarak iletişim kurdu.

Kınay: "Bir sofrayı paylaşmak çok güzel"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da "Burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. 1 yıl önce tanışmış ve yine birlikte sohbet etmiştik. O zaman ne kadar büyük, güçlü bir aileye sahip olduğumun farkına varmıştım. Görüyorum ki emekler daha da büyüdü. Şampiyonluklar, kupalar, etkinlikler ama en çok bir arada bir sofrayı paylaşmamız anlamlı" diye konuştu.

Atak: "Katılım için çok mutluyuz"

İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak ise "Katılım için çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl derneğimizin kuruluşunun 71'inci yılı olacak. Size büyük bir hediyem olacak" ifadelerini kullandı.