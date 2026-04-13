İzmir'de İZBETON Operasyonu: Usulsüzlük İddiaları - Son Dakika
13.04.2026 11:55
İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dosyaya giren şikayet dilekçesi ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinde kooperatif ortaklarına bilgi verilmeksizin 11 villanın projeye eklendiği, villaların kooperatif yönetimi ile bağlantılı kişilere tahsis edildiği ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bu kişiler arasında yer aldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON A.Ş üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Erkol'un da aralarında bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin ise halen arandığı bildirildi.

'KAMU ZARARI OLUŞMUŞ'

Soruşturmaya konu Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi'nin yeni yönetiminin eski yönetim dönemine ilişkin yapılan şikayet dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede kooperatif ortaklarının İZBETON tarafından belirlenen 151 milyon lira ihale bedelinin büyük bölümünün ödendiği ancak inşaatta ilerleme oranının yüzde 10-15 seviyesinde kaldığı belirtildi. İnşaatın anahtar teslim götürü bedel yöntemiyle yapılması konusunda olan anlaşmaya rağmen yükleniciye ait olması gereken vinç, demir ve çeşitli inşaat girdilerinin kooperatif tarafından karşılandığı vurgulandı. Bu sebeple de kamu zararı oluştuğu şikayet dilekçesinde yer aldı.

'PROJEYE HABERSİZ VİLLA EKLENMİŞ'

Ayrıca kooperatif ortaklarına bilgi verilmeksizin 11 villanın projeye eklendiği vurgulandı. Söz konusu villaların kooperatif yönetimi ile bağlantılı kişilere tahsis edildiği, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bu kişiler arasında yer aldığı dilekçede yer buldu. Kooperatif karar dilekçesinde bazı sayfaların boş bırakılıp bazı kararların aynı gün alınmış izlenimi verilecek şekilde sonradan oluşturulduğu da öne sürüldü. Ayrıca yüklenici firmanın ödemekle yükümlü olduğu halde ödemediği giderlerin 23 milyon 208 bin lira olduğunun altı çizildi. Yüklenicinin kooperatife 85 milyon lira borcunun bulunduğu da vurgulandı.

Kaynak: DHA

