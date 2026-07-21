İzmir'de İzinsiz Seyyar Satış Faaliyetlerine Denetim - Son Dakika
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İzmir'de İzinsiz Seyyar Satış Faaliyetlerine Denetim

21.07.2026 10:33  Güncelleme: 11:28
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve emniyet birimleri, Karantina Parkı'nda izinsiz seyyar satış faaliyetlerine yönelik ortak denetim yaptı. Mevzuata aykırı faaliyetler hakkında yasal işlem uygulandı, malzemeler muhafaza altına alındı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile emniyet birimleri, Karantina Parkı'nda izinsiz seyyar satış faaliyetlerine yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı faaliyetler hakkında yasal işlem uygulandı.

Kamusal alanlarda düzenin korunması ve izinsiz seyyar satış faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Konak'taki Karantina Parkı'nda emniyet birimleriyle koordineli denetim gerçekleştirdi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hatay Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ve Zabıta Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı müşterek çalışmada, Karantina Parkı ve çevresindeki izinsiz seyyar satış faaliyetlerine müdahale edildi. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

İZİNSİZ SATIŞTA KULLANILAN MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Denetimlerde izinsiz satışta kullanıldığı belirlenen malzemeler ilgili mevzuat kapsamında muhafaza altına alındı. Ayrıca yayalaştırılmış alana elektrikli scooter ile girerek satış yaptığı tespit edilen kişiler hakkında da tutanak düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamusal alanların amacı dışında kullanılmasının önlenmesi ve izinsiz seyyar satış faaliyetleriyle mücadele kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyon içinde denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yerel Haberler, Karantina, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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