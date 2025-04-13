İzmir’de İZMAR Projesi ile Ekonomik Alışveriş Dönemi Başladı - Son Dakika
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İzmir’de İZMAR Projesi ile Ekonomik Alışveriş Dönemi Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı İZMAR projesi, hijyenik ve kaliteli ürünleri piyasa fiyatının altında sunarak dar gelirlilere ekonomik rahatlama sağlıyor. Proje, üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşımı hedefliyor.

13.04.2025 11:27  Güncelleme: 12:55
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZMAR projesi ile tanzim satış ruhunu yeniden canlandırdı. Hijyenik ve kaliteli ürünleriyle yurttaşların güvenli alışveriş yapmasını sağlayan İZMAR, piyasa fiyatının altında satış politikası ile yurttaşı ekonomik anlamda rahatlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yurttaşların güvenli ve uygun fiyata temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için başlattığı İZMAR projesi dar gelirlilere nefes oldu. 43 yıl kente hizmet veren Tansaş Tanzim Satışları AŞ ruhunun dokuz yıl sonra yeniden canlandırıldığı İZMAR'ın Karabağlar Bozyaka'da açılan ilk şubesi, ilk günden itibaren vatandaşlara uygun fiyatlı alışverş imkanı sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından küllerinden doğan İZMAR mağazaları, güvenli gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar temel tüketim ürünlerini kar amacı gütmeden satışa sunuyor. Mağazalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su tek çatı altında uygun fiyatla satışa sunuluyor.

"Çok mutlu oldum"

TANSAŞ ruhunun yeniden canlandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Gülgün Şahin, "Çok mutlu oldum. Bu tip yerlerin daha da çoğalmasını arzu ederim. Fiyatlar da uygun, hem çok steril, tertemiz. Tarım kooperatiflerinin ürünleri var, çok mutlu oldum. Böyle projelerin kooperatiflerin de gelişmesi için büyük bir katkısı oluyor. Üreticiden alınıp doğrudan tüketiciye sunulması çok büyük bir olay. Şaşal Su gibi markaları görmek güzel" ifadelerini kullandı.

"Şimdi içim rahat alıyorum"

İZMAR alışverişini değerlendiren Ayşe Güler, bu tür satış noktalarını çok önemli bulduğunu belirterek "Güvenle ürün aldığımız bir yer. Daha çok kasap reyonundaki kendi besi ürünlerini içim rahat şekilde alıyorum. En azından ne yediğimizi biliyoruz. Ürünler güzel, çeşit bol. İstediğimi bulabiliyorum. Bu tür mağazaların açılmasından çok mutluyum. Daha iyilerini, fazlalarını istiyoruz. Fiyatlar da gayet uygun. Emeklilerimiz bu dönemde zor alışveriş yapıyor. Annem ve babam için de buraya geliyorum. Onların gelir düzeyi de düşük. Onun için böyle yerlerin fazlalaşmasını istiyorum" diye konuştu.

"Önemli olan hijyenik ve temiz olması, garantili ürün almamız"

İZMAR'da İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ürünlerin yer almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Mustafa Tıkır, "Bizler için, halk için fevkalade bir proje. Önemli olan güvenilir ve hijyenik olması, garantili ürün almamız. Fiyatlar piyasaya göre biraz daha uygun. Şaşal Su da var, çok iyi, hemen aldık" dedi.

"Özellikle kasap reyonu çok uygun"

Mağazaların hızla İzmir geneline yayılmasını istediklerini söyleyen Güldem Ayazmalı, "Bu mağazaların çoğalmasını istiyoruz. Mahalle aralarına da yapsalar çok seviniriz. Gayet temiz. Fiyatlar makul. Özellikle kasap reyonu çok uygun" şeklinde konuştu.

"Çok yerinde bir karar"

İZMAR'ın hem üreticiye hem tüketiciye iyi geleceğini söyleyen Alim Karaduman, "Bu ortamda gayet olumlu bir proje. Ülkenin hali, vatandaşın hali belli. Bu tür marketlerin açılması da halkımızın yararı için yerinde bir karar. Hatta birçok yere açılmasında fayda var. Fiyatlar diğer marketlere göre oldukça uygun. Zaten üreticinin de hali ortada. Ekranlarda görüyoruz her gün. Hepsi başka bir sıkıntıda. Üretici açısından da tüketici açısından da faydalı bir şey. Keşke daha çok açılsa da üreticiye de daha çok faydası olsa" dedi.

Ulukent ve Gaziemir'de hizmete açılacak

İZTARIM AŞ, İzmirlilerden tam not alan İZMAR mağazalarını öncelikli ihtiyaç noktalarında yaymak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Bozyaka şubesinden sonra Menemen Ulukent, Gaziemir Atıfbey Mahallesi şubeleri kısa sürede İzmirlilerin hizmetine sunulacak. Üç şubenin ardından İZMAR mağazaları İzmir genelinde 15 market ve 1 gezici marketle hizmet veren Halkın Bakkalı şubelerinin dönüşümüyle yayılmaya devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir’de İZMAR Projesi ile Ekonomik Alışveriş Dönemi Başladı - Son Dakika

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