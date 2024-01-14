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İzmir'de kaçan otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de kaçan otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobili takibe alan ve bariyerlere çarpan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı. Polisler hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir\'de kaçan otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
14.01.2024 - 02:12,
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobili takibe alan ve bariyerlere çarpan motosikletteki 2 Yunus polisi, yaralandı. Polisler hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü aranıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timinde görevli E.İ. (30) ve A.K. (25), saat 22.30 sıralarında, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan ve plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Karşıyaka istikametine doğru kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekibi, sürücüsünün kaçtığı otomobili takibe aldı. Otomobil sürücüsü kaçışını sürdürürken, 2 polisin bulunduğu motosiklet, bariyere çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 polis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve vücutlarında kırıklar bulunan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin kaçan sürücüsü aranıyor.

Kaynak: DHA
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