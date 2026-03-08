İzmir'de Kadına Şiddete Karşı Mesaj: Kırmızı Bank

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İtalya Konsolosluğu, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlere karşı farkındalık amacıyla başlatılan kırmızı bank uygulaması için iş birliği yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başkan Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ile birlikte Kültürpark'ta bankları kırmızıya boyadı. Tugay, kadına yönelik şiddetin sona ermesi için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "İstanbul Sözleşmesi ve bağlantılı yasaların uygulanmaması iyi niyet göstergesi değildir; bu durum adeta şiddeti besleyen bir tavırdır ve mutlaka değişmelidir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İtalya Konsolosluğu iş birliğiyle Kültürpark'ta kırmızı bank farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İtalya'da kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan bu sembolik uygulamada, kırmızıya boyanan banklar şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınların yokluğunu hatırlatıyor ve kamusal alanlarda dayanışma mesajı veriyor. Zamanla uluslararası bir farkındalık kampanyasına dönüşen uygulamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ile birlikte iki bankı kırmızıya boyadı ve kadına şiddete karşı mesaj verdi. Programa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve yurttaşlar katıldı.

"Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor"



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihine değinen Başkan Tugay, dünyanın birçok yerinde kadınların hala ayrımcılığa uğradığını, özgürlüklerinin ve emeklerinin kısıtlandığını söyledi. Kadınların şiddetten daha fazla etkilendiğini ve afet durumlarında da daha fazla mağduriyet yaşadığını belirten Tugay, şiddetin yalnızca bireysel değil, toplumsal ve küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetimlerin kentteki şiddetin nedenlerini araştırarak önlem alması gerektiğini ifade eden Tugay, "Ancak toplumun tamamı bu konuda sorumluluk almalı; herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlattı



İzmir'in kadınların görece daha özgür ve güvende olduğu şehirlerden biri olduğunu belirten Başkan Tugay, bunun yeterli olmadığını söyledi. Başka şehirlerin ya da ülkelerin daha kötü durumda olmasının bir ölçüt olamayacağını ifade eden Tugay, kadınların hakları, özgürlükleri ve güvenlikleri için verdiği mücadelenin önemli olduğunu ancak sorunun yalnızca kadınların çabasıyla çözülemeyeceğini vurguladı. Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini durdurmak için kararlı bir yasal düzenleme gerektiğini belirten Tugay, "Kadın cinayetlerinde ya da kadına yönelik şiddette hafifletici nedenler ileri sürmek, o suça ortak olmaktır. Bunun kesinlikle sona ermesi gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi ve bağlantılı yasaların uygulanmaması iyi niyet göstergesi değildir. Bu durum adeta şiddeti besleyen bir tavırdır ve mutlaka değişmelidir" dedi.

"Asla ve asla kabul edemeyiz"



Şiddetle mücadelenin yalnızca 8 Mart'ta değil, yılın her günü sürmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, farkındalık etkinliklerinin bugün yoğunlaştığını ancak bu mücadelenin 365 gün devam etmesi gerektiğini söyledi. Kadınlara yönelik eşitsizlik ve şiddete karşı hem kadınların hem de erkeklerin net bir tavır göstermesi gerektiğini belirten Tugay, bunun izlenecek değil aktif şekilde mücadele edilecek bir sorun olduğunu ifade etti. İzmir'in aydın ve mücadeleci bir kent olduğunu dile getiren Tugay, "İzmir kadınların hak ve özgürlükleri açısından öncü bir kenttir. Ancak bir kadının bile şiddete maruz kalmasını asla ve asla kabul edemeyiz. Daha güçlü bir mücadele için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

"Bu bank, beyaz ve tertemiz bir renge dönmeli"



İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ile İzmir'de birçok ortak çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tugay, kırmızı bank uygulamasını da bu iş birliği kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi. Tugay, kırmızı bankın şiddete uğrayarak hayatını kaybeden kadınları hatırlatan sembolik bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Aslında bu bankın renginin değişmesi, beyaz ve tertemiz bir renge dönmesi gerekir. Kırmızı banka sahip olan değil, kırmızı bankaları kaldırabilen şehirlerden olmalıyız. Bu sembolik uygulamayı başlatan İtalya'ya ve Daniele Bianchi'ye teşekkür ediyorum. Kadınların şiddete uğramadığı bir dünyayı biz yaşarken görelim, bunu sonraki nesillere bırakmayalım. Kadın hakları için cesurca mücadele eden tüm kadınları da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

"Şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelenin sembolü"



İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi de uygulamaya gösterilen hassasiyet nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tugay'a teşekkür etti. Kırmızı bankın, kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların yokluğunu simgelediğini belirten Bianchi, "Kırmızı bank, her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelenin sembolüdür. Bu konuya Dışişleri Bakanımız da büyük önem veriyor ve her şehirde bu sembolün yer alması için girişimlerde bulunuyor. Bu aslında her türlü şiddete karşı 'hayır' demektir. Bu girişimle önemli bir adım attık. Etkinliğimize katılan herkese ve tüm kadınlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Banklar kırmızıya boyandı



Konuşmaların ardından Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ve Daniele Bianchi bankı kırmızıya boyadı. Etkinlikte İzmirli kadınlar da farkındalık çalışmasına katılarak kadına yönelik şiddete karşı mesaj verdi. Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay, programın sonunda kadınlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Alana yerleştirilen iki kırmızı bankın yanında ayrıca bir QR kod bulunuyor. Koda tıklandığında, "Kırmızı bank, cinayete kurban giden bir kadının toplumda bıraktığı boşluğun sembolüdür. Kadınlara yönelik şiddete hayır. İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına kadınlar tarafından boyanmıştır" mesajı yer alıyor.