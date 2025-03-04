İzmir'de Kadınlar Günü Etkinlikleri Başlıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, "Kadın Her Yerde" sloganıyla 4- 12 Mart tarihlerinde düzenleyeceği etkinlikler, ücretsiz buz pateni ve nefes egzersizi seansları ile başlayacak. 8 Mart'ta ise "Kadın Emeği" konulu panel, bisiklet sürüşü ve kadınlar koşusu yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Kadın Dostu Kent" İzmir'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi program hazırladı. "Kadın Her Yerde" sloganıyla 4-12 Mart tarihlerindeki etkinlikler kapsamında, kadın emeğine ve üretimde kadınların rolüne dikkat çekilecek, atölye çalışmaları ve spor organizasyonlarıyla kadınların keyifli vakit geçirmeleri sağlanacak.

Buzda özel seans

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu, Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, 4 Mart Salı günü 20.00-20.45 saatleri arasında kadınlara özel hizmet verecek. Ücretsiz seansta profesyonel eğitmenler eşliğinde buzda kaymayı deneyimleyecek kadınlar, müzik ve ışık gösterileri eşliğinde keyifli bir gün geçirecek. Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde Meslek Fabrikası kadın kursiyerlerine saat 10.30 ve saat 14.00'te nefes egzersizi yaptırılacak.

Atölye ve eğitimler

Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde 5 Mart Salı günü Meslek Fabrikası kursiyerlerine yönelik 11.30'da nefes egzersizi yaptırılacak. Bayraklı Gümüşpala Oyun Odası'nda saat 13.30'da "Kendinize İyi Bakın" atölyesi düzenlenecek. Gümüşpala Semt Merkezi'nde ise kadın kursiyerlere saat 14.00'te "Kadın Sağlığı" eğitimi verilecek. "Mahallede Dayanışma Var" projesine dahil aileler için, 6 Mart Perşembe günü, 17.00-19.00 saatleri arasında, Aşık Veysel Gençlik Merkezi'nde el sanatları atölyesi düzenlenecek ve ortaya çıkacak ürünler, 8 Mart'ta ailelere armağan edilecek.

Şampiyon kadınlardan gösteri maçı

Challenger Cup finalinde Galatasaray Zena'yı yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Sutopu Takımı, 6 Mart Perşembe günü, saat 19.45'te gösteri maçına çıkacak. Tüm kadınlara ilham olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek maçı tüm yurttaşlar Havuz İzmir'de ücretsiz izleyebilecek. Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde, 7 Mart Cuma günü saat 10.30'da nefes egzersizi dersi olacak, 10.00-12.00 saatleri arasında EVKA-4'teki Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda sporsever kadınlar için kutlama programı düzenlenecek. Yine aynı gün Çiğli Üniteks Tekstil Fabrikası'nda çalışan kadın işçilere yönelik "Kendinize İyi Bakın" atölyesi, Gümüşpala Mahallesi'nde ise İzmir95 projesi kapsamında saha çalışması yapılacak.

Pedallar dayanışma için çevrilecek

8 Mart Cumartesi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ise "Dünya Kadınlar Günü Bisiklet Sürüşü" düzenlenecek. Bike For Nature bisiklet grubu işbirliği ile yapılacak sürüş, Karantina Meydanı ile Kültürpark arasında olacak ve 13.30'da başlayacak. Sürüşe katılan tüm bisikletliler, Kültürpark içindeki koşuya eşlik ederek tur atacak. İsteyen yurttaşlar, bisiklet turuna doğrudan Kültürpark'ta da dahil olabilecek.

Kültürpark'ta koşu var

"Dünya Kadınlar Günü Koşusu" da 8 Mart'ta düzenlenecek. Saat 14.00'te Lozan Kapısı'ndan başlayacak koşu, 3,5 kilometrelik parkurun tamamlanmasının ardından yine aynı yerde son bulacak. Koşunun sonunda katılımcılara yönelik eğlenceli yarışmalar düzenlenecek, zumba dans atölyesi yapılacak ve sürpriz hediyeler verilecek. Koşuya katılmak isteyenler kayıt için maratonizmir.org sayfasını ziyaret edebilir. Yine aynı gün İzmir Engelsiz Sanat Derneği yürütücülüğünde, Elim Sende Projesi'nin paydaşlarından İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Tepekule İş Merkezi'nde 14.00-16.00 saatleri arasında "Beyaz Baretli Kadınlara Çanta Boyama Atölyesi" düzenlenecek.

"Kadın Emeği" paneli

8 Mart günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te "Kadın Emeği" konulu panel düzenlenecek.

Özdere'de voleybol turnuvası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde kadın sporcuların oluşturduğu takımlar ile Amatör Voleybol Turnuvası 8 Mart'ta düzenlenecek. Teos Kartalları Spor Kulübü'nün işbirliği ile yapılacak organizasyon, saat 13.00'te başlayacak, 17.30'da sona erecek. Katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0532 727 50 56 numaralı hattı arayabilir.