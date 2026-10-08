İzmir\'de kalça dolgusu davası ertelendi, sanık doktor avukat değişikliğiyle savunmadı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yaptıran Melike Çiftçi'nin (59) ölümüne ilişkin davada sanık doktor Ö.Ö. (60), avukat değişikliği yapacağı gerekçesiyle savunma yapmadı. Çiftçi'nin kardeşi G.K. ise "Kardeşim bana olaydan 2 gün önce sanık Ö.Ö.'ye kalça dolgusu yaptıracağını söylemişti" dedi.

Olay, 29 Ekim 2024'te Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Estetik operasyon yaptırdığı belirtilen Melike Çiftçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftçi'nin ailesinin şikayeti üzerine, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Çiftçi'nin ölümünün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan ileri gelen) sonucu meydana geldiği belirtildi. Çiftçi'nin sanık doktor Ö.Ö. ile görüştüğü, Ö.Ö.'nün estetik işlemini kardeşi sanık K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirdiği belirtildi. Olayda ifadesi alınan tanık M.S., sanık Ö.Ö.'nün kendisine de dolgu işlemi yaptığını, kurs yerini estetik operasyon yapmak için kullandığını belirtti.

'AYNI SUÇTAN YARGILANMIŞ'

İddianamede dosyaya iş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtları da girdi. Görüntülerde ise Melike Çiftçi'nin iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarıya çıkarılıp bir otomobile bindirilmesi, bir süre sonra ise Ö.Ö.'nün kurs yerine dönmesi yer aldı. Öte yandan sanık doktor Ö.Ö.'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı öğrenildi. Ö.Ö.'ye 14 Temmuz 2023'te 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Çiftçi'nin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede sanık doktor Ö.Ö. ile kardeşi ve iş yeri sahibi K.Ö. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9'ar yıla kadar hapis, diğer sanıklar E.B., B.E., B.B. ve N.E. hakkında ise Çiftçi'ye yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizledikleri ve çelişkili beyanda bulundukları gerekçesiyle 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ'

Tutuksuz sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya K.Ö. dışında tüm sanıklar ile Çiftçi'nin kardeşleri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada doktor Ö.Ö. avukat değişikliği yapacağı gerekçesiyle savunma yapmadı. Söz verilen sanıklardan B.E., Çiftçi'ye herhangi bir işlemin yapılmadığını iddia ederek, "Olay günü Melike Hanım randevusuz bir şekilde geldi. İşlem yaptırmak istemiyordu, görüşmek istediğini söyleyip, Ö.Ö. ile görüşmek istedi. Biz kurs hakkında bilgi verdik. Sonra fenalaştı" dedi.

Söz verilen sanık B.B. de üzerine atılı suçlamayı reddedip, "Ben maktuleyle görüşmedim. Fenalaştığını söylediler. Ayıltmaya çalıştık. Sonrasında ambulans aradık. Gelmeyince yoldan birini çevirdim ve özel bir hastanenin acil servisine götürdük. Kalçasında kalem izlerinin olduğunu söylediler ama olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı. Duruşmada söz verilen sanıklardan N.E. de üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sanık Ö.Ö. ve E.B., avukat tutanakları gerekçesiyle savunma için süre talep etti.

AİLE ŞİKAYETİNİ YİNELEDİ

Duruşmada dinlenilen Melike Çiftçi'nin ablası G.K., kardeşinin oraya kalça dolgusu için gittiğini belirtip, sanıkların doğruyu söylemediğini savundu. G.K., "Kardeşim bana olaydan 2 gün önce sanık Ö.Ö.'ye kalça dolgusu yaptıracağını söylemişti. Ö.Ö.'yü ailecek tanıyoruz. Ablama da iki sene önce müdahalede bulunmuştur. Bu yüzden Melike de kendisini tanımaktadır" diyerek şikayetçi oldu. Ailenin avukatı Ali Balcı da sanık Ö.Ö.'nün tutuklanmasını talep etti. Savunma ve beyanların ardından hakim, dosyadaki eksik hususların giderilmesine hükmedip duruşmayı 21 Ocak 2027'ye erteledi.