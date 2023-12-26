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İzmir'de Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Zanlı, olayın kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. Zehra B'nin vücudunda bıçak yaraları bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda hayatını kaybetti. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İzmir\'de Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı
26.12.2023 - 16:43,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan zanlı K.B'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Şüpheli ifadesinde, olayın kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu meydana geldiğini ileri sürdü.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Karabağlar ilçesindeki Faruk Akar Karasu Caddesi'ndeki bir apartmanın girişine yaralı bir kadının sığındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık ekipleri, vücudunda bıçak yaraları bulunan Zehra B'nin (37) yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Polis, Zehra B'nin eşi K.B'yi, Vatan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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