İzmir'de Kent Lokantaları Yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Kent Lokantaları Yaygınlaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri doğrultusunda, Kent Lokantası'nın beşinci şubesi 12 Aralık'ta Aliağa'da açılıyor. Ekonomik ve sağlıklı yemek sunan lokantalar, vatandaşların uygun fiyatla yemek ihtiyaçlarını karşılayacak.

10.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden olan Kent Lokantalarının sayısı artıyor. İlki Konak Kemeraltı'nda açılan Kent Lokantalarının beşincisi 12 Aralık'ta Aliağa'da açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantalarının beşinci şubesi 12 Aralık'ta Aliağa'da açılacak. Ekonomik darboğaz ortamında yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla daha önce Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar'da kaymakamlık binasının karşısında ve Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde hizmete alınan lokantalara bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Kent Lokantaları'nın beşincisi, Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi'nde kapılarını açacak. Hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet verecek yeni kent lokantasında dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL'den sunulacak.

Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik

Kent Lokantalarındaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Menüde beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor. Menüde, ilave olarak pilav, makarna gibi çeşitlerin yanı sıra salata, tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek de bulunuyor. Kent Lokantalarının 50 TL'den sunulan menüsüne dahil olan su ve ekmek de İzmir'in kendi üretimi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek vatandaşlara sunulan menüde yer alıyor.

Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik menülerin sunulduğu Kent Lokantalarının İzmir genelinde daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelere öncelik verilerek açılması planlanan yeni lokantalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Lokantası, Cemil Tugay, Ekonomi, Aliağa, Aralık, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kent Lokantaları Yaygınlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
15:29 Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
15:26 WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik
15:19 Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
15:01 Galatasaray’dan Osimhen ve Barış Alper’in sakatlığı hakkında resmi açıklama Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:53 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor
14:48 İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem Avrupa’da ilk olacak İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 10:42:36. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Kent Lokantaları Yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.