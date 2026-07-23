Cemil tugay ile bakan kurum'dan izmir'de kentsel dönüşüm görüşmesi - Son Dakika
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Cemil tugay ile bakan kurum'dan izmir'de kentsel dönüşüm görüşmesi

Cemil tugay ile bakan kurum\'dan izmir\'de kentsel dönüşüm görüşmesi
23.07.2026 16:38  Güncelleme: 16:40
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşerek deprem riskli yapıların dönüşümü ve Karabağlar'daki 15 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm alanı için destek talebini iletti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede, deprem riskli yapıların dönüşümü ile Karabağlar'daki 15 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve bakanlıktan beklenen destekleri ele aldıklarını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bakanlıkta bir araya geldi.

Tugay, Bakan Kurum'la görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti. Tugay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik. Görüşmemizde, İzmir'imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık. Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar'da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum. İzmir'in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil tugay ile bakan kurum'dan izmir'de kentsel dönüşüm görüşmesi - Son Dakika

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