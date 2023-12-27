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İzmir'de Kıskançlık Nedeniyle Kadını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Kıskançlık Nedeniyle Kadını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kayhan Barbak, eşi Zehra Barbak'ı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Barbak'ın alkollü olduğunu söylediği ifade edildi.

27.12.2023 - 11:29,
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde eşi Zehra Barbak'ı (37) bıçaklayarak öldüren Kayhan Barbak (39) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Barbak'ın savcılıkta verdiği ifadede alkollü olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir çocukları olduğu öğrenilen Zehra Barbak ile eşi Kayhan Barbak arasında iddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği belirtildi. Zehra Barbak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına Kayhan Barbak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Barbak'ın savcılıkta verdiği ifadede, olay anında alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Barbak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir\'de Kıskançlık Nedeniyle Kadını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Kıskançlık Nedeniyle Kadını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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