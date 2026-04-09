İzmir'de Kooperatif Soruşturması: 9 Kişi Gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli yönünden operasyon gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir. Haklarında yakalama kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştır. 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir."

CHP Ankara İl Başkanı Erkol da gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da bulunuyor. Ankara'da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e götürüleceği belirtilen Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında yer aldığı, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenildi.