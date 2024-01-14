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İzmir'de kovalama sonucu yaralanan yunus polisleri - Son Dakika
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İzmir'de kovalama sonucu yaralanan yunus polisleri

İzmir'in Bayraklı ilçesinde devriye görevi sırasında 'dur' ihtarına uymayan otomobili kovalayan 2 yunus polisi, bariyere çarparak yaralandı. Yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir\'de kovalama sonucu yaralanan yunus polisleri
14.01.2024 - 01:45,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan 2 yunus polisi bariyere çarparak yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, ilçede yürüttüğü devriye görevi sırasında şüpheli bir araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobili kovalayan motosikletli polis ekipleri, Anadolu Caddesi'nde virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları E.İ. (30) ve A.K. (25) sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memurları tedavi altına alındı.

Polisin, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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