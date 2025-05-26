İzmir'de Kurbanlık Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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İzmir'de Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

26.05.2025 11:49
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İzmir'deki kurban pazarlarında fiyatlar küçükbaş 25 bin, büyükbaş 200 bin liradan başlıyor.

İZMİR'deki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Kurbanlık fiyatları küçükbaşta 25 bin, büyükbaşta ise 200 bin liradan başlıyor. Öte yandan uzmanlar, kurban etinin kesimden hemen sonra buzdolabına konulmaması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'deki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaşlar, kurban pazarındaki yerlerini aldı, Şehrin en büyük kurban satış alanlarından biri olan Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki Kurban Satış Merkezi'nde kurbanlık fiyatları küçükbaşta 25 bin ile 40 bin lira, büyükbaşta 200 bin ile 350 bin lira arasında değişiyor. Kurbanlık almak isteyenler, gün boyu çadırlar arasında dolaşarak bütçelerine ve tercih ettikleri hayvan türüne uygun kurbanlıklar bulmaya çalışıyor. Fiyat pazarlıkları ise alıcılar ve satıcılar arasında kıyasıya geçiyor.

'KİLOLU HAYVAN DAHA LEZZETLİ OLUR'

Doğru kurbanlığın nasıl olması gerektiğini anlatan evli, 3 çocuk babası kurbanlık satıcısı Emin Öztürk (39), "Çocukluğumdan beri besicilikle uğraşıyorum. Vatandaşımız kurbanlıktan randıman almak istiyorsa muhakkak zayıf hayvan almamalı. Kilolu hayvan daha lezzetli olur. Tüyleri düz olmalı, diken gibi olmamalı hayvanın. Bakanlık tarafından onaylı, küpeli olduklarına bakılmalı. Küpelerde kurbanlığın tüm bilgileri mevcut. Dişlerine de bakılmalı. Alttaki ön tarafta bulunan iki dişinin büyük olması önemli. Kurbanlık olabilecek hale ulaştığını gösterir" diye konuştu. Kurban satışlarının da iyi gittiğini belirten Öztürk, "25 büyükbaş hayvandan 3 tane kaldı" dedi.

ETTE YEŞİLLENMEYE DİKKAT

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, kurbanlar kesildikten sonra etin sıcak olduğu için hızlıca ortam sıcaklığına getirildikten sonra buzdolabına konulması gerektiğini belirtip, "Bu hem et için hem de dolap ısısının yükselmemesi için önemli. Kesilir kesilmez et üst üste istiflenip, aynı zamanda buzdolabına da yerleştirilirse hava alamayacağı için ette yeşillenme gerçekleşir. Tüketilmesi halinde ise gıda zehirlenmesine yol açabilecek durumlar ortaya çıkar. Yeşillenme durumunda o eti kesinlikle tüketmememiz gerekiyor" diye konuştu.

'HAYVAN KESİLDİKTEN SONRA ETİ 24 SAAT DİNLENDİRİLMELİ'

Hayvan kesildikten sonra ölüm sertliğinin geçmesi için 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Toprak, "Buzdolabına koyulan kuşbaşı veya normal eti 3-4 gün buz dolabında bekletebiliriz. Kıymayı ise 1 veya 2 gün maksimum dolapta tutabiliriz. Buzluktan çıkardığımız ürünü ortam sıcaklığında çözündürmeyeceğiz. Bunu da dolabın artı 4 kısmında çözülmeye bırakacağız. Çözülen eti ise tekrar dondurmamız gerekiyor" dedi.

'İŞİ EHLİNE BIRAKIN'

Evli ve 3 çocuk babası Kasap Ertuğrul Sönmez (49) de kurbanın işin ehli kişilere kestirilmesini, daha sonrasında işlenmesinin de usulüne uygun yapılması gerektiğini söyledi. Sönmez, "Bazı kişiler kıyma olacak bölgeden kuşbaşı ya da tam tersi şekilde ürün istiyor. Eti ziyan ediyorlar. Kaburga bölgeleri genelde boşluk, döş kısımları kıymalıktır. But bölgeleri de kuşbaşılıktır. Sırtları ve pirzolalık kısımları da ızgaralık olur. Bu nedenle kurban etlerini kasaplara götürün ki daha iyi değerlendirmenizi sağlasınlar" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN- Tekin: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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