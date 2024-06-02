İzmir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı heyecanı - Son Dakika
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İzmir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı heyecanı

İzmir\'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024) sınavı için İzmir'de adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gitti. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken veliler de okul bahçesinde aynı heyecanı yaşadı. Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda gerçekleştirilecek.

02.06.2024 10:29
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024) sınavı için İzmir'de adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken velilerin de okul bahçesinde aynı heyecanı yaşadığı gözlendi.

MEB açıklamasına göre bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi, kapsamındaki merkezi sınav başladı. İzmir Konak Gazi Ortaokulu'nda heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle merkezlere alındı. Okulun kapısına heyecanla gelen öğrencilere şeker ikram edildi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Verilen süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak katılımcılara, sözel ve sayısal sorular iki oturum halinde yöneltilecek. Sınav sonrası LGS soruları ve cevapları üzerinden puan hesaplama işlemleri başlayacak. Sözel ve sayısal derslerden toplamda 90 soruya yanıt verecek adaylar, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli sorularla karşılaşacak. 1 milyon 38 bin 192 öğrenci adayının yarışacağı sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda yapılacak. Sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

'BİR YIL BIKMADAN USANMADAN ÇALIŞTI'

Öğrencisini sınava getiren velilerden Süleyman Girçek, "Buraya eşimle geldik. Kızım sınava girdi. Çok hazırlandı. İnşallah kazanır. Doktor olmak istiyor. Sınav heyecanlı geçecek. Çok yoğun çalıştı. Ek dersler ve dershane ile destekledik. Yalnızca son iki gün ders çalıştırmadık" dedi.

Mehmet Ertuğrul Kaya da "Ben de oğlumu getirdim. Gerçekten heyecanlıyız. Çünkü bir yıl bıkmadan usanmadan çalıştı. İnşallah bunun karşılığını alırız. Sabah değil ama akşam heyecanlıydı. Uyuyamadı. Ona önemli olmadığını söyledik. Nitelikli okullara giren öğrenciler daha sonra nitelikli üniversitelere giriyor. Oradan mezun olanlar da dünya vatandaşı oluyor. Türkiye'de ya da dünyanın çeşitli ülkelerinde rahat bir şekilde çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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