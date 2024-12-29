İzmir'de 'Mahallede Dayanışma Var' Projesi Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallede Dayanışma Var Projesi', kentin farklı mahallelerinden 7 ile 14 yaşları arasında çocukları, gönüllü gençlerle yeni yıl etkinliğinde bir araya getirdi. Çocuklar, buz pateni yaptı, yüzlerini boyatarak gönüllerince eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen, gençlerin gönüllü olduğu, Mahallede Dayanışma Var adlı sosyal sorumluluk projesi sürüyor. Bu kapsamda üniversite öğrencisi veya mezunu 18-30 yaş arası gönüllüler, muhtarlıklar aracılığıyla kentin farklı bölgelerinden belirlenen 7-14 yaş aralığındaki çocuklar ve aileleri ile Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ile projede gönüllü çalışan gençlerin de yer aldığı etkinlikte, dayanışmanın önemi vurgulandı. Çocuklar için yüz boyama etkinliğinin de yapıldığı programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Jimnastik Okulları öğrencilerinin gösterisi sergiledi.

Buz pateni keyfi

2024 yılına eğlenerek veda eden çocuklar, buz pateni yaptı. Öznur Tugay, Levent Yıldır ve Pınar Okyay da çocukları buz pateni tribününden izledi. Programda konuşan Levent Yıldır, gençlerin gönüllü katılımını artıran bu proje ile dayanışmanın güçlendiğini vurgulayarak, "Dayanışmadan anlamamız gereken, bir sorun karşısında birlikte olmayı bilmek, birlikte değerlendirmek, birlikte çözüm yolları bulmak ve yine birlikte bu çözüm yollarını hayata geçirmektir. Dayanışma ile hayır işleri arasında çok önemli fark var. Biri yukarıdan aşağı çalışır. Biri ise tamamen eşitliğe dayanır. Lütfen bu ayrımı sahiplenelim. Dayanışmada bir eşitlik söz konusudur. Yatay ilişki söz konusudur. En başta ötekine saygı vardır ve aynı zamanda ötekinden de alınabilecek, öğrenilebilecek şeyler olduğunu hissettirir" dedi. Programda, gönüllü çalışan gençlere hediye de verildi.

Dayanışma kültürü büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Mahallede Dayanışma Var Projesi, 18-30 yaş arası üniversiteli ya da mezun genç gönüllüler ile çocukları buluşturuyor. İzmir'de ekonomik ve sosyal açıdan kentsel haklara erişimi kısıtlı mahallelerde dayanışma kültürünü yaşatmayı ve büyütmeyi hedefleyen sosyal dayanışma ve güçlendirme projesi, sivil toplum örgütleri, ilçe belediyeler, üniversiteler, mahalle muhtarları ile iş birliği içinde yürütülüyor. Projeyle kentsel haklara eşit erişimin desteklenmesi amacıyla nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması ile ilgili başlıklarda mahallelerde çalışmalar yürütülecek.

Proje sayesinde gönüllülerin hem bireysel gelişimlerine hem de sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlanıyor. Gönüllüler bu süreçte iletişim becerilerini geliştirme, topluma fayda sağlama ve çocukların hayatlarına dokunma fırsatı yakalıyor. Gönüllüler, çocukların eğitimine, sosyal gelişimine ve aileler ile kurdukları iletişim sayesinde mahallede toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor.