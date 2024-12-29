İzmir'de 'Mahallede Dayanışma Var' Projesi Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 'Mahallede Dayanışma Var' Projesi Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallede Dayanışma Var Projesi', 7-14 yaş arası çocukları gönüllü gençlerle buluşturdu. Buz pateni ve yüz boyama etkinlikleri ile eğlenceli bir yeni yıl programı gerçekleştirildi. Proje, sosyal dayanışma ve toplumsal eşitliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

29.12.2024 13:14  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallede Dayanışma Var Projesi', kentin farklı mahallelerinden 7 ile 14 yaşları arasında çocukları, gönüllü gençlerle yeni yıl etkinliğinde bir araya getirdi. Çocuklar, buz pateni yaptı, yüzlerini boyatarak gönüllerince eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen, gençlerin gönüllü olduğu, Mahallede Dayanışma Var adlı sosyal sorumluluk projesi sürüyor. Bu kapsamda üniversite öğrencisi veya mezunu 18-30 yaş arası gönüllüler, muhtarlıklar aracılığıyla kentin farklı bölgelerinden belirlenen 7-14 yaş aralığındaki çocuklar ve aileleri ile Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ile projede gönüllü çalışan gençlerin de yer aldığı etkinlikte, dayanışmanın önemi vurgulandı. Çocuklar için yüz boyama etkinliğinin de yapıldığı programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Jimnastik Okulları öğrencilerinin gösterisi sergiledi.

Buz pateni keyfi

2024 yılına eğlenerek veda eden çocuklar, buz pateni yaptı. Öznur Tugay, Levent Yıldır ve Pınar Okyay da çocukları buz pateni tribününden izledi. Programda konuşan Levent Yıldır, gençlerin gönüllü katılımını artıran bu proje ile dayanışmanın güçlendiğini vurgulayarak, "Dayanışmadan anlamamız gereken, bir sorun karşısında birlikte olmayı bilmek, birlikte değerlendirmek, birlikte çözüm yolları bulmak ve yine birlikte bu çözüm yollarını hayata geçirmektir. Dayanışma ile hayır işleri arasında çok önemli fark var. Biri yukarıdan aşağı çalışır. Biri ise tamamen eşitliğe dayanır. Lütfen bu ayrımı sahiplenelim. Dayanışmada bir eşitlik söz konusudur. Yatay ilişki söz konusudur. En başta ötekine saygı vardır ve aynı zamanda ötekinden de alınabilecek, öğrenilebilecek şeyler olduğunu hissettirir" dedi. Programda, gönüllü çalışan gençlere hediye de verildi.

Dayanışma kültürü büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Mahallede Dayanışma Var Projesi, 18-30 yaş arası üniversiteli ya da mezun genç gönüllüler ile çocukları buluşturuyor. İzmir'de ekonomik ve sosyal açıdan kentsel haklara erişimi kısıtlı mahallelerde dayanışma kültürünü yaşatmayı ve büyütmeyi hedefleyen sosyal dayanışma ve güçlendirme projesi, sivil toplum örgütleri, ilçe belediyeler, üniversiteler, mahalle muhtarları ile iş birliği içinde yürütülüyor. Projeyle kentsel haklara eşit erişimin desteklenmesi amacıyla nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması ile ilgili başlıklarda mahallelerde çalışmalar yürütülecek.

Proje sayesinde gönüllülerin hem bireysel gelişimlerine hem de sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlanıyor. Gönüllüler bu süreçte iletişim becerilerini geliştirme, topluma fayda sağlama ve çocukların hayatlarına dokunma fırsatı yakalıyor. Gönüllüler, çocukların eğitimine, sosyal gelişimine ve aileler ile kurdukları iletişim sayesinde mahallede toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Güncel, Yaşam, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Mahallede Dayanışma Var' Projesi Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 'Mahallede Dayanışma Var' Projesi Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.