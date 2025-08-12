İzmir\'de Minibüs Yangını Ormana Sıçradı

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile vatandaşlar da yangını kontrol alma çalışmalarına destek oluyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesini ziyaret ederek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için 14 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda farklı havalimanlarına yönlendirildiği, 8 geliş ve 19 gidiş seferinde ise gecikme yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.