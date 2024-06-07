İzmir'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde seyir halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Göktaş, hastanede tedavi gördüğü ağır yaralarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Göktaş'ın motosikleti minibüse sağ tarafından çarptıktan sonra takla atarak yere savruldu. Kazada ağır yaralanan Göktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07.06.2024 03:00
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Göktaş (25), ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Göktaş yönetimindeki 45 ABH 034 plakalı motosiklet, seyir halindeyken H.Ç. idaresindeki 45 ABH 034 plakalı minibüse sağ tarafından çarptı. Göktaş, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yere savruldu. Kazayı gören çevredekiler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göktaş, ambulansla önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Minibüs sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.Ç.'nin serbest bırakıldığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Göktaş, kaldırıldığı hastanede bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir\'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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