İzmir'de Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

İZMİR'de gerçekleşen 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Karabağlar ilçesinde meydana gelen 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri, çalışma yaptı. Şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 32 iş yeri ve MOBESE kamerası kaydının incelemesi sonucu şüphelilerin B.Ö. (25) ve B.E.H. (13) olduğu belirlendi. 2 şüpheli, önceki gün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.E.H.'nin ayrıca, 2 hırsızlık suçundan aranmasının olduğu belirlendi. Şüphelilerin çalmış olduğu 4 motosiklette bulunarak, tutanakla sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)