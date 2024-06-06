İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü için tutuklama kararı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü için tutuklama kararı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı.

06.06.2024 23:35
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'taki trafik kazasında ağır yaralanan Yusuf Göktaş (25) tedavi gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü H.Ç. (43) ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza

4 Haziran'da Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'ta Yusuf Göktaş (25) yönetimindeki 45 ANB 763 plakalı motosiklet ile H.Ç. (43) idaresindeki 45 ABH 034 plakalı hafif ticari araç çarpışmış, kazada ağır yaralanan Göktaş, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü için tutuklama kararı - Son Dakika

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