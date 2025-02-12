İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında

İzmir\'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de düzenlenen hava destekli 'Narko-terör' operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

12.02.2025 17:06  Güncelleme: 17:08
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İZMİR'de özel harekat ekiplerinin de katıldığı hava destekli düzenlenen 'Narko-terör' operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Narko-terör' operasyonları düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 bin 277 sentetik hap, 77 gram esrar-skunk, 4 tabanca, tüfek, 147 tabanca mermisi, 900 litre sahte etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki, 16 bin içi doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19, 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik operasyonlarda 5, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 7, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda ise 9 şüpheli olmak üzere toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÇEŞME VE URLA'DA 12 OPERASYON

Öte yandan, Çeşme ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 2025 yılı ocak ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 12 operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlarda, 26 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 99 gram esrar-skunk, 4 gram kokain, 18 sentetik hap, tabanca, 9 tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Terör, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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