İzmir'de Nişan Atma Husumeti: 1 Ölü, 9 Tutuklama

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'nişan atma' husumetinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Olay, 17 Nisan saat 19.15 sıralarında, Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'taki bir giyim atölyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Al ailesi, bir süre önce Hamkan ailesinin kızı ile nişan yaptı. Ancak aileler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, taraflar nişan attı. Bundan kaynaklı akraba olan iki aile arasında husumet başladı. Husumet nedeniyle H.İ.A. (23), yakınlarıyla Hamkan ailesinin evine gitti. Taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede bıçak ve silahlı kavgaya döndü. Olayda 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Hamkan (35) yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Olayda silah kullandığı belirlenen ve bıçaklanması sonucu yaralanan H.İ.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. H.İ.A. önceki gün Bayraklı ilçesinde yakalandı. H.İ.A. da dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylelikle tutuklama sayısı 9'a yükseldi.

Öte yandan, olay sırasında silah seslerini duyan çevredekilerin kaçıştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,