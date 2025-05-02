İzmir'de Nişan Kavgasında 1 Ölü, 9 Tutuklu - Son Dakika
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İzmir'de Nişan Kavgasında 1 Ölü, 9 Tutuklu

İzmir\'de Nişan Kavgasında 1 Ölü, 9 Tutuklu

Bornova'da nişan husumeti yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi tutuklandı.

02.05.2025 15:40
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İZMİR'in Bornova ilçesinde 'nişan atma' husumetinden kaynaklı çıkan, 1 kişinin öldüğü kavgada tutuklu sayısı 9'a çıktı. Kavgada yaralanıp, tedavi gördüğü hastaneden kaçtıktan sonra yakalanan H.İ.A. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de iddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen Al ile Hamkan aileleri arasında nişan merasimi oldu. Bir süre sonra aileler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle taraflar nişan attı. Bu nedenle iki aile arasında husumet başladı. Husumet sürerken, H.İ.A. ile yakınları 17 Nisan'da Hamkan ailesinin Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'taki evine gitti. Giyim atölyesi önünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı, silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Hamkan (35) yaşamını yitirdi.

HASTANEDEN KAÇTI

Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Olayda silah kullandığı belirlenen ve bıçaklanması sonucu yaralanan H.İ.A. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında kaçtı. H.İ.A. önceki gün Bayraklı ilçesinde yakalandı. H.İ.A. dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan olay sırasında silah seslerini duyan çevredekilerin kaçıştığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bornova, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Nişan Kavgasında 1 Ölü, 9 Tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Nişan Kavgasında 1 Ölü, 9 Tutuklu - Son Dakika
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