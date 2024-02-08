İzmir\'de Nitelikli Dolandırıcılık Şüphelileri KKTC\'ye Kaçmak İsterken Yakalandı

İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan çiftin, 2 Şubat'ta yurt dışına çıkmak istedikleri ancak haklarında alınan yurt dışı çıkış yasağı kararı nedeniyle Adana'dan yasa dışı yollarla KKTC'ye gitmek üzere hazırlık yaptıkları sırada yakalandıkları belirlendi.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da bulunduğu 27 kişi ile bazı şüphelileri saklayarak yardım ve yataklık ettiği suçlamasıyla bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Holding ve yöneticisi çift hakkında ilk ihbarın Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına 1 Şubat 2024'te yapıldığı, aynı gün hakimlik tarafından çifte yurt dışı çıkış yasağı tedbiri getirildiği belirtildi.
Çiftin 2 Şubat'ta Ankara Esenboğa Havalimanından yurt dışına çıkmak istediği ancak getirilen tedbir nedeniyle Adana'ya geçerek ev kiraladıkları, yasa dışı yollarla KKTC'ye geçmek üzere hazırlık yaptıkları sırada gözaltına alındıkları ortaya çıktı.
Ayrıca holding sahibi şüpheli S.O'nun 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açığa alındığı, 2019'da da ihraç edildiği öğrenildi.
Emekli tuğgeneral de gözaltında
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında emekli tuğgeneral M.R.A'nın da olduğu öğrenildi. Mersin'de gözaltına alınan M.R.A'nın holding bünyesindeki dron fabrikası kuracağı öne sürülen şirketin genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.
Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir araziye dron fabrikası tabelası asıldığı ancak hafriyat çalışması dışında bir çalışma yürütülmediği saptandı.
Operasyon
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında aralarında holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 27 kişi gözaltına alınmıştı.
Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmış, çifte yardım ve yataklık ettiği suçlamasıyla bir kişi daha gözaltına alınarak İzmir'e getirilmişti.
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