İzmir\'de Obezite Polikliniği Hizmete Açıldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde kurulan Obezite Polikliniği, fazla kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmak isteyen hastalara hizmet vermeye başladı.

Obeziteden sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı ile kurtulmak isteyen İzmirliler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde Obezite Polikliniği kuruldu. Poliklinik, yapılan tetkikler ve boy, kilo, tansiyon ölçümlerinin ardından hastalarının diyetisyen kontrolünde fazla kilolarından kurtulmalarını sağlıyor. Uzm. Dr. Serkan Çimendağ, Uzm. Dr. Ümit Kan ve Uzm. Dr. Hümeyra Amuca'nın görev yaptığı Obezite Polikliniği salı ve perşembe günleri hasta kabul ediyor.

"Sadece obez hastalarımıza özel poliklinik"

Obezite ve yeni kurulan poliklinik hakkında bilgi veren Dahiliye Uzmanı Dr. Serkan Çimendağ, şunları söyledi:

"Obezite, tüm dünyada hızla artan bir sağlık sorunudur. Obezitenin gelişmesinde birçok faktör rol alıyor ama en önemli nedenler, gelişen teknoloji ile fiziksel aktivitelerinin azalması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, toplumumuzun 3'te 1'inin obez olduğu saptanmıştır ve bu durum, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, uyku bozuklukları, ortopedik rahatsızlıklar ve kadınlarda polikistik over sendromu gibi sorunlara neden olmaktadır. Obezite, önlenebilir ölümlerde sigaradan sonra ikinci nedendir. Eşrefpaşa Hastanesi Obezite Polikliniği'ne başvuran hastalarımızın kan tetkiklerini yaparak kilo vermesine engel olacak bir sağlık sorununun olup olmadığına bakıyoruz. Bu tetkiklerin ardından hastaların boy ve kilo ölçümlerini yapıp tansiyonlarını ölçüyoruz. Ardından hastalarımızı diyetisyenimizle görüştürerek her ay takip yapıyoruz. İzmir Eşrefpaşa Hastanesi olarak sadece obez hastalarımıza özel bir poliklinik açtık ve hastalarımızın bize ulaşmasını bekliyoruz."