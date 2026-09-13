İzmir'de okulların ilk günü için tüm birimler sahada olacak - Son Dakika
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İzmir'de okulların ilk günü için tüm birimler sahada olacak

İzmir\'de okulların ilk günü için tüm birimler sahada olacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılında ulaşımın aksamaması için kent genelinde hazırlıklarını tamamladı. Trafik, altyapı, temizlik, zabıta ve yol ekipleri yoğunluğun yaşanabileceği noktalarda görev yapacak; ana arterlerde ücretsiz çekici hizmeti sürecek ve altyapı çalışmaları durdurulacak.

(İZMİR) - İzmir'de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, kent genelinde ulaşımın aksamaması için tüm birimler sahada olacak. Trafik, altyapı, temizlik, zabıta ve yol ekipleri yoğunluğun yaşanabileceği noktalarda görev yapacak. Ana arterlerde ücretsiz çekici hizmeti sürerken, pik saatlerde bazı çalışmalar durdurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, kent genelinde ulaşımın aksamaması için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı tüm ilgili birimler sahada olacak. Trafik akışını olumsuz etkileyebilecek çalışmaların durdurulması ve ekiplerin kritik noktalarda hazır bekletilmesiyle olası aksaklıklara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

TRAFİK İZUM'DAN İZLENECEK

İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) Kontrol ve İzleme Odası'ndan kent genelindeki trafik yoğunluğu anlık olarak takip edilecek. Yoğunluğun yaşandığı noktalara gerekli müdahaleler hızla yönlendirilecek. Ana arterlerde 07.00-11.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz oto kurtarma ve çekici hizmeti kesintisiz sürdürülecek. Sahadaki ekiplerin koordinasyonu sağlanırken, trafik akışının düzenlenmesi ve denetimlerde görev alacak Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine de destek verilecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DURDURULACAK

Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi amacıyla AYKOME kararı doğrultusunda yarın kent genelinde altyapı çalışması yapılmayacak. Özellikle ana arterlerde meydana gelebilecek kazaların ardından yolun kısa sürede yeniden trafiğe açılması için yol temizleme ekipleri, gün boyunca ana arterlere yakın noktalarda hazır bekletilecek.

OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerine yönelik denetimler de artırılacak. Zabıta ekipleri, servis araçlarının ve güzergahların güvenliğine yönelik kontrollerini sürdürecek.

Kent genelindeki yol güzergahlarında budama ve sulama faaliyetlerine ara verilecek. Trafik yoğunluğunun en yüksek olması beklenen 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında çöp toplama işlemi yapılmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilgili birimleri, yarın ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sürmesi için sahada görev yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de okulların ilk günü için tüm birimler sahada olacak - Son Dakika

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