İzmir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de dün otoyolda minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan, ardından çevredeki yerleşim bölgesini tehdit eden yangın, bölgede yaşayan vatandaşları da endişelendirdi.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Buca ilçesi kesimi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi'ne kadar yaklaşan yangın, ormanlık alana yakın bölgede yaşayan vatandaşları da kaygılandırdı. Geceyi bir hayli zor geçiren mahalle sakinleri, yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

Mahalle sakini Yücel Özden, AA muhabirine, komşularıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

TOMA araçlarının da yangın bölgesine geldiğini anlatan Özden, "Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Çok kötü bir şeydi. Alevler 10 metre boyuna ulaştı." dedi.

Özden, yangını söndürmek için herkesin seferber olduğunu vurguladı.

Yangından etkilenen hayvanları da kurtarmaya çalıştıklarını dile getiren Özden, "Çoğunu aldık ama alamadıklarımız da oldu. Ben ailemi zor götürdüm. Burada yaşlı komşular var, onları arabama aldım, aşağı indirdim. Herkes teyakkuza geçti. Bütün komşular buraya toplandı. Evlerinin önüne bidonla su çıkardı. Eğer biraz daha ormana yakın olsaydık burayı kurtarmanın imkanı yoktu, yanmaktan kurtulduk. Evden, maldan, her şeyden vazgeçtik, can derdine düştük." diye konuştu.

Nurettin Tarhan da yangını haber alır almaz ormanın içinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla gittiğini ifade etti.

Hayvanlarını yanmaktan kurtardığını vurgulayan Tarhan, "Geldiğimizde alevler aşağı kısımdan sarmıştı. Ateş gittikçe büyüyordu. Yaklaşık 50 kadar küçükbaş hayvanım, 4 kangal köpeğim vardı, hepsini kurtardık. Çitlerimiz, tankerimizin tekeri yandı. Yangını görünce çok endişelendik, insan çaresiz kalıyor. İnsanın eli kolu bağlanıyor. Bir şey yapamıyorsun. Alevler 30, 50 metre yukarılara sıçraya sıçraya geliyordu. O dehşeti gördüğü an insan bir acayip oluyor. Çok büyük yangındı. Allah, tekrarını yaşatmasın." ifadelerini kullandı.