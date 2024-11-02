İzmir'de Orman Yangını Sonrasında Manolya Apartmanı Onarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Orman Yangını Sonrasında Manolya Apartmanı Onarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında hasar gören Manolya Apartmanı'nın çatısını onararak, elektrik, su tesisatı ve asansör sistemlerini yeniledi. 41 dairede yaşayan sakinler, iki aylık çalışmanın ardından evlerine döndü.

02.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınının çatısına sıçraması nedeniyle elektrik, su tesisatı ile asansör gibi sistemleri hasar gören 41 daireli Manolya Apartmanı'nda çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin iki aylık süreçte apartmanın çatısını onarıp sistemleri yenilemesinin ardından apartman sakinleri evlerine geri döndü.

Geçen ağustos ayında Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını sırasında çatısına sıçrayan kozalak nedeniyle yanmaya başlayan Karşıyaka Örnekköy'deki Manolya Apartmanı'nda yaşam normale döndü. İzmir İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle yangın binayı sarmadan söndürülse de elektrik, su ve asansör sistemi ağır hasar gören Manolya Apartmanı'nda hayat yeniden başladı. 41 dairede yaklaşık 150 kişinin yaşadığı 9 katlı apartman sakinlerinin mağduriyetini giderebilmek için hızla müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir'e bağlı İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisleri'nde misafir edilen apartman sakinleri de evlerine geri döndü.

Çatı onarıldı, elektrik sistemi yenilendi

Ekipler, ilk olarak binanın yanan çatısını tamamen onararak binayı güvenli hale getirdi. Eş zamanlı olarak binanın hasar gören elektrik ve asansör sistemi de yenilendi. Büyükşehir ekipleri binanın su tesisatındaki sorunları da çözüme kavuşturdu. Böylelikle kış ayları başlamadan apartman sakinlerinin evlerine dönmesi sağlandı. Bina içindeki boya işlemi sona erince çalışma tamamlanacak.

Afet Komisyonu çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının ardından Manolya Apartmanı başta olmak üzere kent merkezinde ve kırsaldaki mağduriyetleri giderebilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni olağanüstü toplamış, Afet Komisyonu'na ayni, lojistik ve beşeri tüm yardımların sağlanmasına yönelik yetki verilmesi için karar almıştı. Manolya Apartmanı'ndaki çalışmaları düzenli takip eden komisyon, binadaki son çalışmaları inceleyerek apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını sordu.

"Sorunları hızla çözdüğümüz için mutluyuz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Komisyonu Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler, "Cemil Başkanımız Afet Komisyonu ve bürokratlardan oluşan bir kriz masası oluşturdu. Hemen yardım listesi oluşturuldu. Bütün yardımların en hızlı şekilde yapılması için meclis üyelerimiz, grup başkan vekillerimiz onaylarını verdi. Manolya Apartmanı'nı haftada bir yaptığımız toplantılarla takip ettik. Hangi ihtiyaçlar karşılandı, ne eksik kaldı tespit ettik. Bugün de komisyon üyelerimizle gelip nelerin yapıldığını görmek istedik. Sorunları hızla çözdüğümüz için mutluyuz. Umarım bir daha böyle felaketler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"Bütün önceliğimizi Manolya Apartmanı'na verdik"

Binada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İnşaat Ekipleri Sorumlusu Güzide Koçyiğit, "16 Ağustos'taki orman yangınında büyük hasar alan Manolya Apartmanı'nda, Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla çalışmalarımıza başladık. Önce kullanılmaz hale gelen çatıyı yeniledik. Elektrik tesisatını yeniledik. Şu an boya işlerimiz devam ediyor. Yangın sonrasında tahliye işlemleri gerçekleşmişti. Vatandaşlarımızın evlerine dönebilmeleri için bütün önceliğimizi Manolya Apartmanı'na verdik, vatandaşlarımız tekrar evine döndü" diye konuştu.

"Allah razı olsun evlerimize yerleştik"

Apartman sakini Fazlı Sarıtaş, "Allah razı olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi bize yardım etti, apartmanımızı onardı ve evimize yerleştik. Kış ayları öncesi bu çalışmaların bitmesi çok güzel oldu" dedi.

"Teşekkür ediyoruz"

Züleyha Kılınç ise "Yangından sonra kimi insanlar yakınlarında, kimileri İzmir Büyükşehir Belediyemizin İZELMAN konuk evinde kaldı. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi çok yardımcı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını sırasında çatısına sıçrayan kozalak nedeniyle yanmaya başlayan Karşıyaka Örnekköy'deki Manolya Apartmanı'ndaki çalışmalardan görüntüler

-Röportaj

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Komisyonu Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İnşaat Ekipleri Sorumlusu Güzide Koçyiğit Apartman sakini Fazlı Sarıtaş

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Orman Yangını, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Orman Yangını Sonrasında Manolya Apartmanı Onarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 15:58:35. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Orman Yangını Sonrasında Manolya Apartmanı Onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.