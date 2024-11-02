İzmir'de Orman Yangını Sonrasında Manolya Apartmanı Onarıldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınının çatısına sıçraması nedeniyle elektrik, su tesisatı ile asansör gibi sistemleri hasar gören 41 daireli Manolya Apartmanı'nda çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin iki aylık süreçte apartmanın çatısını onarıp sistemleri yenilemesinin ardından apartman sakinleri evlerine geri döndü.

Geçen ağustos ayında Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını sırasında çatısına sıçrayan kozalak nedeniyle yanmaya başlayan Karşıyaka Örnekköy'deki Manolya Apartmanı'nda yaşam normale döndü. İzmir İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle yangın binayı sarmadan söndürülse de elektrik, su ve asansör sistemi ağır hasar gören Manolya Apartmanı'nda hayat yeniden başladı. 41 dairede yaklaşık 150 kişinin yaşadığı 9 katlı apartman sakinlerinin mağduriyetini giderebilmek için hızla müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir'e bağlı İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisleri'nde misafir edilen apartman sakinleri de evlerine geri döndü.

Çatı onarıldı, elektrik sistemi yenilendi

Ekipler, ilk olarak binanın yanan çatısını tamamen onararak binayı güvenli hale getirdi. Eş zamanlı olarak binanın hasar gören elektrik ve asansör sistemi de yenilendi. Büyükşehir ekipleri binanın su tesisatındaki sorunları da çözüme kavuşturdu. Böylelikle kış ayları başlamadan apartman sakinlerinin evlerine dönmesi sağlandı. Bina içindeki boya işlemi sona erince çalışma tamamlanacak.

Afet Komisyonu çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının ardından Manolya Apartmanı başta olmak üzere kent merkezinde ve kırsaldaki mağduriyetleri giderebilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni olağanüstü toplamış, Afet Komisyonu'na ayni, lojistik ve beşeri tüm yardımların sağlanmasına yönelik yetki verilmesi için karar almıştı. Manolya Apartmanı'ndaki çalışmaları düzenli takip eden komisyon, binadaki son çalışmaları inceleyerek apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını sordu.

"Sorunları hızla çözdüğümüz için mutluyuz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Komisyonu Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler, "Cemil Başkanımız Afet Komisyonu ve bürokratlardan oluşan bir kriz masası oluşturdu. Hemen yardım listesi oluşturuldu. Bütün yardımların en hızlı şekilde yapılması için meclis üyelerimiz, grup başkan vekillerimiz onaylarını verdi. Manolya Apartmanı'nı haftada bir yaptığımız toplantılarla takip ettik. Hangi ihtiyaçlar karşılandı, ne eksik kaldı tespit ettik. Bugün de komisyon üyelerimizle gelip nelerin yapıldığını görmek istedik. Sorunları hızla çözdüğümüz için mutluyuz. Umarım bir daha böyle felaketler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"Bütün önceliğimizi Manolya Apartmanı'na verdik"

Binada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İnşaat Ekipleri Sorumlusu Güzide Koçyiğit, "16 Ağustos'taki orman yangınında büyük hasar alan Manolya Apartmanı'nda, Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla çalışmalarımıza başladık. Önce kullanılmaz hale gelen çatıyı yeniledik. Elektrik tesisatını yeniledik. Şu an boya işlerimiz devam ediyor. Yangın sonrasında tahliye işlemleri gerçekleşmişti. Vatandaşlarımızın evlerine dönebilmeleri için bütün önceliğimizi Manolya Apartmanı'na verdik, vatandaşlarımız tekrar evine döndü" diye konuştu.

"Allah razı olsun evlerimize yerleştik"

Apartman sakini Fazlı Sarıtaş, "Allah razı olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi bize yardım etti, apartmanımızı onardı ve evimize yerleştik. Kış ayları öncesi bu çalışmaların bitmesi çok güzel oldu" dedi.

"Teşekkür ediyoruz"

Züleyha Kılınç ise "Yangından sonra kimi insanlar yakınlarında, kimileri İzmir Büyükşehir Belediyemizin İZELMAN konuk evinde kaldı. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi çok yardımcı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını sırasında çatısına sıçrayan kozalak nedeniyle yanmaya başlayan Karşıyaka Örnekköy'deki Manolya Apartmanı'ndaki çalışmalardan görüntüler

-Röportaj

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Komisyonu Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü İnşaat Ekipleri Sorumlusu Güzide Koçyiğit Apartman sakini Fazlı Sarıtaş