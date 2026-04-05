Kedi Otizm Derneği'nden Farkındalık Yürüyüşü... "Resmi Gazete'de Yayımlanmasına Rağmen Uygulanamayan Otizm Eylem Planı İçin Yürüyoruz"

(İZMİR) - Kabul Eşitlik Dahil Olma İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Farkındalık Yüryüşü" düzenledi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen, "Resmi Gazete'te yayınlanmasına, ilgili bakanlıkların görevlerinin tanımlanmış olmasına rağmen uygulanamayan Otizm Eylem Planı için yürüyoruz. Bu kentin yöneticileri otizmi gerçek anlamda fark edip gerçek hizmetler üretene kadar İzmir Otizm Yürüyüşlerine devam edeceğiz" dedi.

KEDİ Otizm Derneği, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizm Farkındalık Yüryüşü"nün dördüncüsünü gerçekleştirdi. Konak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, otizmli bireyler ve aileleri buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüdüler.

Bando eşliğinde yapılan yürüyüşte "Işık değil anlayış yak", "Fark et, kabul et, dahil et", "Otizm hayaya farklı açıdan bakmaktır" ve "Bilmeyiz kavga savaş, bizimle ol arkadaş" yazılı dövizler taşıyarak farkındalık talepleri dile getirildi.

Yürüyüşün ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı yapan KEDİ Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen, otizmli bireylerin gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklara ve zorbalıklara dikkati çekti.

"Sağlığı bozulan ve hatta hayatını kaybeden evlatlarımız için yürüyoruz"

Otizmli bireylerin kanunen tanınmış haklarına erişemediklerinin altını çizen Dikmen, şunları söyledi:

"Biz 4 yıldır yürüyoruz. Resmi Gazete'te yayınlanmasına, ilgili bakanlıkların görevlerinin tanımlanmış olmasına rağmen uygulanamayan Otizm Eylem Planı için yürüyoruz. Herkes otizmi fark etmişken, acil müdahale sistemi ve tedavi protokolü yıllardır hazırlanmadığı için, Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'nun da dün gece devreye girmesine rağmen acillik durumuyla çocuk psikiyatri servisinde yer olmadığı için şehir şehir hastane hastane gezen, sonuçta acil durumuyla eve dönmek durumunda kalan otizmli çocuğumuz ve ailesi için yürüyoruz. Soruyoruz bugün ya da yarın aynı kriz yaşandığında çocuk ve ailenin sorumluluğu kimde? Bakım merkezlerindeki personelin ihmali ve şiddetinden dolayı sağlığı bozulan ve hatta hayatını kaybeden evlatlarımız için yürüyoruz."

"Çocuklarımız eğitim haklarına erişemediği için yürüyoruz"

Turgutlu'da bir okul müdürünün kaynaştırma öğrencisini merdivenlerden fırlatarak canına kastetmesinin ardından hala öğretmeni aklama çalışmaları yapma cüreti gösterenler olduğu için, bu olayın başlı başına Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin uygulanmadığının, yani çocuklarımızın eğitim haklarına erişemediğinin kanıtı olduğu için yürüyoruz. Yerel yönetimlerin otizmi bilmediği, anlamadığı, sosyal medya reklamları üzerinden yürüttüğü gündelik farkındalık çalışmalarını kırmak için yürüyoruz. Kendilerine iletilen taleplere rağmen, otizmli çocuğuna 24 saat bakım veren annelere nefes aldıracak gündüzlü bakım merkezi yapmayan yöneticiler yüzünden yürüyoruz. Çocuklarımızın belediye hizmetlerini tanıtırken müsamere ve fotoğraf malzemesi olarak kullanılmasına karşı çıktığımız için yürüyoruz."

"1. İzmir Otizm Şenliği de düzenleyeceğiz""

Talepleri karşılanana kadar yürüyüşlerini sürdüreceklerini kaydeden Dikmen, "Biz bu kentin yöneticileri otizmi gerçek anlamda fark edip gerçek hizmetler üretene kadar İzmir Otizm Yürüyüşlerine devam edeceğiz. Bu gerçekleştiğinde, işte o zaman 1. İzmir Otizm Şenliği de düzenleyeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından otizmli Emir Çeltikçi ve Ata Kıvanç Ahmetoğlu, taleplerini dile getirdikleri metni okudular.

"Otizmi fark etmek yetmez, otizmliyi hayatın içine al"

Çeltikçi ve Ahmetoğlu'nun okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:

"Otizmli bireyler hasta değildir. Sadece dünyayı farklı algılar ve deneyimleriz. Erken tanı ile birlikte eğitimde, istihdamda doğru yapılandırılmış bir destekleme ile topluma tam ve etkin şekilde katılabiliriz. Bizi anlamak, olduğumuz gibi kabul etmek ve her yaşta uygun desteği sağlamak devletin görevi ve toplumun sorumluluğudur. Belediye başkanlarımızdan evime yakın yerlerde oyun alanları, kentte ulaşamı kolay merkezi yerlerde masa tenisi, yüzme, karate, dans kursu gibi sportif ve sosyal faaliyetler düzenlemesini istiyorum."

Öğretmenlerimden, kişisel ihtiyaçlarıma uygun hazırlayacakları Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını uygularken, anlayışlı ve kibar olmalarını, koku, ışık, sesten rahatsız olduğumda beni anlamasını İstiyorum. En büyük isteğim, sınıf arkadaşlarımdan; teneffüslerde onlarla oyun oynamak, sohbetlerine dahil olmak, okul dışında da görüşmek, birlikte eğlenmek istiyorum. Otizmi fark etmek yetmez, otizmliyi hayatın içine al."