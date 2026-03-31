İzmir\'de Otizm İçin Müzik Konseri

İzmir'de "Otizmi Müzikle Fark Ediyoruz" sanat müziği konser etkinliğiyle farkındalık oluşturuldu.

KEDİ Otizm Derneği ile Kültürpark Tenis Spor Kulübü işbirliğiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kültürpark Tenis Spor Kulübü Dönem Başkanı Aydan Ersezen, otizm farkındalığı yolunda daha fazla kişiyi farklılıklarıyla aralarında görmeyi dilediklerini söyledi.

Her dönem sosyal sorumluluk projelerinde yer alan koronun bu kez otizme dikkati çekmek amacıyla sahne aldığını belirten Ersezen, "Bu yıl otizmin rengi kırmızıya gönül verdik. Bu nedenle koromuz kırmızı renkli kıyafetlerle sahne aldı. Yine kırmızı kıyafetlerimiz ve kalplerimizin üzerindeki kırmızı güllerle sizleri karşıladık. Bu kırmızı gülleri otizmli çocuklarımız yaptılar ve sizlere ulaştırdılar." dedi.

Ersezen, etkinliğe katılan, emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından şef Güldehen Marmara yönetimindeki koro, otizme dikkati çekmek amacıyla sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Marmara yönetimindeki koro, otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sevilen sanat müziği eserleri seslendirdi.