İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Melih B'nin (34) kullandığı 35 AFK 568 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Meryem Ana Caddesinde, karşı istikametten gelen Fatih U. idaresindeki 35 NAG 76 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan Melih B. Seferihisar Devlet Hastanesine, Fatih U. ise Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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