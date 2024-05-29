İzmir'de Otomobil Yanlışlıkla Binildi, Dedeyi Darp Ederek Öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de Otomobil Yanlışlıkla Binildi, Dedeyi Darp Ederek Öldürdü

İzmir\'de Otomobil Yanlışlıkla Binildi, Dedeyi Darp Ederek Öldürdü

İzmir'de bir çocuğun yanlışlıkla otomobiline binmesi sonucu çıkan kavgada, çocuğun dedesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tahliye edildi.

29.05.2024 17:57
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İzmir'de yanlışlıkla otomobiline binen çocuğun dedesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.P, maktul Sedat Necmi Gültiren'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık N.P, son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, "Olay günü ben darbedildim. Bana küfür ettiler. Ben konuşarak çözmeye çalıştım. Kavga etmek gibi bir amacım olmadı. Çok üzgünüm ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında iddianamede istenilen cezanın verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, N.P'ye önce 8 yıl hapis cezası verip, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan sanık N.P, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Olay

Karabağlar ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da Sedat Necmi Gültiren (62), kızı ve 10 yaşındaki torunu bir restoranda yemek yedikten sonra torunu ve kızı restoran çıkışında yanlışlıkla N.P'nin park halindeki otomobiline binmişti.

Araçtan kızları çıkarmaya çalışan N.P. ile Gültiren arasında çıkan kavgada aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Gültiren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan sanık hakkında, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Kaynak: AA

Kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Otomobil Yanlışlıkla Binildi, Dedeyi Darp Ederek Öldürdü - Son Dakika

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