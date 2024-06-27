İzmir'de Özel Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Özel Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir özel bankanın şube müdürü ve bir döviz bürosu sahibi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve zimmet suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden döviz bürosu sahibi yakalandı, banka şube müdürü ise tedavi için hastaneye başvurduktan sonra gözaltına alınacak.

27.06.2024 17:35
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İzmir'de özel bir bankanın şube müdürü ile bir döviz bürosu sahibi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi, döviz bürosu sahibi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka şubesinde incelemede bulundu.

Karşıyaka Spor Kulübünde basketbol altyapı başkanı da olduğu öğrenilen Hatice Ö'nün aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, S.Ç'nin de yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edildi.

Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

Polis, şüphelilerden S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Özel Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Özel Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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