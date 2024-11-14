İzmir\'de Perdeciye Kurşunlama: 2 Tutuklama

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İZMİR'de perdeciye ait 2 dükkanın kurşunlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yerinin kurşunlandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konak ve Narlıdere ilçelerinde perdeciye ait 2 ayrı dükkan, 4 ve 9 Kasım'da kurşunlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin koordinesinde Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibinin farklı numaralardan mesajla tehdit edilip, para istendiğini tespit etti. Polis ekiplerince şüphelilerin B.S (32), G.U (41) ve O.D (23) olduğu tespit edildi. 3 şüpheli önceki gün Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.U. ile O.D. tutuklanırken, B.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan motosikletle olay yerine gelen O.D.'nin iş yerini kurşunlandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.