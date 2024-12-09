İzmir'de Sağlık Turizmi ve Estetik Cerrahi Buluşması Yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de Sağlık Turizmi ve Estetik Cerrahi Buluşması Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı, estetik plastik cerrahi alanında 300'ün üzerinde uzmanın katıldığı bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türkiye'nin sağlık turizmi güncel gelişmelerine ışık tuttu.

09.12.2024 12:55  Güncelleme: 13:15
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlarken aynı anda Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin (EPCD) İzmir Buluşması'na da ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 300'ün üzerinde uzman, fuarla eş zamanlı gerçekleşen bilimsel etkinlikte, sağlık turizminden plastik estetik cerrahi alanındaki yeniliklere, gelişen teknolojiler ve cerrahi uygulamalara kadar birçok alanda düzenlenen oturumlara katıldı.

İzmir, Türkiye'nin dört bir yanından 300'ün üzerinde uzmanı buluşturan bilimsel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı kapsamında Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin (EPCD) İzmir Buluşması Fuar İzmir'de düzenlendi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selahattin Özmen, böyle bir fuarın düzenlenmesinin sağlık turizmi ile ilgili çok akıllıca bir adım olduğunu belirterek, "Yıllar önce Dubai'ye gitmiştim, Koç Üniversitesi olarak bir sağlık turizmi fuarına katılmıştık, orada yapılan şeyin bugün burada da gerçekleştiğini görüyorum. Böyle bir fuarın olması ve katılım iyi, ancak daha çok yeni ve birkaç yıl sonra muhteşem olacak bundan hiçbir şüphem yok" diye konuştu. Özmen, şöyle devam etti:

"Havalimanına çok yakın, çok büyük. Dernek Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu, TTI İzmir Sağlık Turizmi Fuarı ile birlikte bu toplantıyı düzenlemeyi önerdi. Böyle bir şeyi asla kaçırmayalım dedik, çünkü sağlık turizmi çok yeni, çok önü açık bir konu. Bu nedenle de burada böyle bir toplantı düzenlemeye karar verdik. Biz ülke olarak sağlık turizmi alanında dünya çapında çok çok öne geçmiş durumdayız. Sağlık turizmi, Türkiye için çok önemli, çok ciddi geliri var. Güzel değerlendirildiğinde hastanın yanında gelen insanlar da var ekstra, turizme, otelciliğe katkısı var. Balkanlardan, bütün Arap dünyasından, bunun yanında Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan dünyanın birçok yerden bize hasta geliyor. Bu ülkemiz açısından çok pozitif bir katma değer. Bunu değerlendirmek lazım bu tür fuarların da bu konuda bu işin hızlanması ve en iyi yere gelmesi açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu mutlaka devam ettirmeliyiz. Plastik cerrahlar dışında diğer branşların da göz, ortopedi, diş, bütün hepsinin katılması lazım. Çok iyi cerrahlarımız var, çok iyi doktorlarımız var, bunu değerlendirmemiz lazım bu altyapı hiçbir yerde yok."

Başkan Tugay'a teşekkür

Özmen, "Plastik cerrahlar çok çalışmaya, aşırı çalışmaya alışık insanlar. 'Geleyim gideyim masa başı iş yapayım' tarzında insanlar değiliz. Cemil Tugay'a da çok teşekkür ederiz, kendisi de çok çok çalışkan bir kişidir. Bunu çok iyi biliyorum, herkes de bunu iyi bilsin" diye konuştu.

"Türkiye'de bir ilk"

Kongre Başkanı ve Estetik Plastik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu da Türkiye'nin plastik cerrahinin Avrupa'da, hatta dünyada ilk geliştiği ve temellerinin atıldığı ülkelerden olduğunu belirterek, "İZFAŞ'ın düzenlediği Sağlık Turizmi Fuarı, Türkiye'de bir ilk. Sağlık turizmi, Türkiye'de son 10 - 15 yıldır sürekli artan bir önem kazanıyor. Bu alanda böyle organize fuar yoktu. Türkiye'nin her yerinden katılımcılarımız var, hocalarımız var, 300'e yakın kaydımız oldu bilimsel toplantıya" dedi.

Tiftikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, "İzmir, tarihi boyunca sağılığın başkenti ve ülkemizin Batı'ya açılan yüzü olmuştur. Sağlık turizminde de İzmir'in potansiyeli çok büyük. İyi hastanelerimiz var, iyi bir havaalanımız var ve çok iyi hekimlerimiz de var. Önümüzdeki yıllarda sağlık turizminden alınan payın artacağını düşünüyorum ve bununla birlikte bu fuarın da çok daha önem kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sağlık Turizmi ve Estetik Cerrahi Buluşması Yapıldı - Son Dakika

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