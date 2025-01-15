İzmir\'de, şehit polis memuru Mehmet Tozun için mevlit okutuldu

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 20 Kasım 2024'te silahlı saldırıda yaralanan ve 6 Aralık 2024'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun, şehadetinin 40'ıncı gününde anıldı.

Şehit Tozun'un, Düzce Mahallesi İzmir Caddesi'nde bulunan evinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Mevlide, Tozun ile birlikte çatışmada ağır yaralanan ve uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta taburcu edilen polis memuru İbrahim Gümüştekin de katıldı. Gümüştekin, gözyaşları içinde arkadaşı için dua etti.

Mevlidin ardından polisler, şehit Tozun için hazırlanan ikramları dağıttı.

Programa Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım'da Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

Şüpheli M.S.Ç'nin bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Mehmet Tozuntedavi gördüğü hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.