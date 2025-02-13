İzmir'de Sevgililer Günü İçin Sevgi Festivali Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Sevgililer Günü İçin Sevgi Festivali Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Festivali, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Kültürpark'ta açıldı. 16 Şubat'a kadar sürecek festivalde çeşitli etkinlikler, hediyelik eşya stantları ve fotoğraf çekme alanları bulunuyor.

13.02.2025 09:46  Güncelleme: 10:25
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı Sevgi Festivali, Kültürpark'ta kapılarını açtı. Soğuk havada kalpleri ısıtan organizasyon 16 Şubat'a kadar sevginin adresi olacak.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Festivali kalpleri ısıtacak. 12 Şubat akşamı Kültürpark'ta kapılarını açan festival, 16 Şubat tarihine kadar sevginin adresi olacak. Hafta içi 13.00-22.00, hafta sonu 12.00-22.00 saatleri arasında açık olacak festival alanında ziyaretçilerin en güzel anlarını ölümsüzleştirecek fotoğraf çekme alanları hazırlandı. Kırmızı rengin hakim olduğu alanda hediyelik eşya ve yeme içme stantları da kuruldu. Konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festival unutulmaz anlar yaşatacak.

"Dünyayı sevgi kurtaracak"

Festivale katılanlardan Eren Özkan, "Festivali çok güzel buldum. Çeşitli alanlar oluşturulmuş. Dekorları ve stantları çok beğendik. Hediyelik eşya ürünleri çok anlamlı ve temaya uygun. Akşam saatlerinde yanan ışıklarla festival alanı ayrı güzel olmuş. 14 Şubat herkes için kutlu olsun. Umarım herkes sever ve sevilir. İnsanların birbirini sevmesinin dünyayı kurtaracağını düşünüyorum" dedi.

"Festival çok güzel"

Atena Abdullahzade ise "Festivale gelmeyi çok istiyordum ve ortamı çok güzel buldum. Bugün sevgilimin aynı zamanda doğum günü. Tarihler güzel denk geldi. Festival olması gerektiği gibi yapılmış, keyifli bir ortam var. Bugünlerde insanların birbirlerine göstermesi gereken tek şey sevgi. Ben de sevginin dünyayı kurtaracağını düşünüyorum. 14 Şubat kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sevgililer Günü İçin Sevgi Festivali Başladı - Son Dakika

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