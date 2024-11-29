İzmir\'de Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama, 1 Serbest

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İZMİR'in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güney Mahallesi'ndeki bir eve 22 Kasım'da saat 03.30 sıralarında gelen 2 kişiden biri tarafından ateş açıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliğiyle yapılan ortak çalışmada şüphelilerin Y.H. (35) ve A.G. (44) olduğu belirlendi. 2 şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. tutuklanırken, Y.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan olayın yakındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 şüphelinin olay yerine geldikten kısa bir süre sonra ayrıldıkları, bu sırada A.G.'nin eve ateş ettiği kameralarda yer aldı.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,