İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Muhammed Umut Demirbuğa, bir hafta önce omzundan bıçakladığı D.K.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Şüpheli D.K.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

01.09.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Muhammed Umut Demirbuğa, yaklaşık bir hafta önce omzundan bıçakladığı D.K.'nin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1620/20 Sokak'ta meydana geldi. Muhammed Umut Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ile yolda yürürken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ö.D. bacağından yaralanırken, Muhammed Umut Demirbuğa yakınlardaki bir markete sığındı. Demirbuğa'yı motosikletiyle takip eden şüpheli, tabancayla markete ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılalardan Muhammed Umut Demirbuğa doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, motosikletteki şüphelinin D.K. olduğunu belirledi. D.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Muhammed Umut Demirbuğa'nın yaklaşık bir hafta önce saldırıyı gerçekleştiren D.K.'yi omuzundan bıçakladığı, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Bayraklı, 3-sayfa, İzmir, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
13:56 Kim Kardashian’a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
13:24 Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek
12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
12:14 Videosu olmasa kimse inanmaz Darıca Hayvanat Bahçesi’nde hayrete düşüren görüntü Videosu olmasa kimse inanmaz! Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayrete düşüren görüntü
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
12:02 Kripto Sahipleri Donald Trump’ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 15:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement