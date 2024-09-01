İzmir\'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Muhammed Umut Demirbuğa, yaklaşık bir hafta önce omzundan bıçakladığı D.K.'nin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1620/20 Sokak'ta meydana geldi. Muhammed Umut Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ile yolda yürürken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ö.D. bacağından yaralanırken, Muhammed Umut Demirbuğa yakınlardaki bir markete sığındı. Demirbuğa'yı motosikletiyle takip eden şüpheli, tabancayla markete ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılalardan Muhammed Umut Demirbuğa doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, motosikletteki şüphelinin D.K. olduğunu belirledi. D.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Muhammed Umut Demirbuğa'nın yaklaşık bir hafta önce saldırıyı gerçekleştiren D.K.'yi omuzundan bıçakladığı, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.