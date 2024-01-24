İzmir\'de silahlı saldırı sonucu kaza: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanıp otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana gelen kazada, silahla yaralandığı belirlenen R.B, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.B, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, R.B. idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobilin yolda hızlı bir şekilde seyrederken önündeki 35 KE 6009 plakalı otomobil ile park halindeki 06 DGS 489 plakalı otomobile çarparak devrilmesi yer alıyor.

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olaya ilişkin şüphelinin B.A. (25) olduğunu ve Urla ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, B.A'yı suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan B.A'nın, R.B'nin bir akrabasıyla aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve durumu konuşmak için bir araya geldikleri esnada olayın meydana geldiği öğrenildi.

Kazanın R.B'nin sırtından tabancayla yaralandıktan sonra hastaneye otomobiliyle giderken meydana geldiği belirtildi.

Olay

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde dün, R.B. yönetimindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, iki araca çarptıktan sonra devrilmişti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücünün sırtından tabancayla yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemede tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiği belirtilmişti.