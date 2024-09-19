İzmir'de Sokak Köpeği Saldırısı - Son Dakika
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İzmir'de Sokak Köpeği Saldırısı

İzmir\'de Sokak Köpeği Saldırısı

6 yaşındaki Baran, okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı, hastanede tedavi edildi.

19.09.2024 13:53
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İZMİR'de, okuldan dönerken bir sokak köpeğini severken saldırısına uğrayan 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Baran Levent, başı ve kulağından yaralandı. O anlar bir işyerini güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki bir kişi tarafından kurtarılan Levent, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 13 Eylül'de saat 16.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi 3946 Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu 1'inci Sınıf Öğrencisi Baran Levent, okul çıkışında annesi Özge Levent ile evlerine gitmek üzere yola koyuldu. Yolda, yanlarına bir sokak köpeği geldi. Baran Levent, köpeğin başını okşayıp, sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda Levent'e saldırdı. Kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşan ve başında yaralanan çocuğu çevredeki bir kişi köpekten kurtardı. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Baran Levent'in başına 4 dikiş atıldı. Levent, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi şikayetçi olmadı, ancak olacaklarını söyledi. Öte yandan Baran Levent'in köpeğin saldırısına uğradığı o anların bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde başını okşadığı köpeğin çocuğa saldırması, bir vatandaşın araya girerek kurtarması yer alıyor. Görüntülerde ayrıca çocuğun ağlayarak yardım istemesi ve olay yerinden uzaklaştırılması da yer alıyor.

Haber Kadir ÖZEN - Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR,

Kaynak: DHA

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