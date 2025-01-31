İzmir'de Şubat Ayında Çok Sayıda Sanatsal Etkinlik Düzenlenecek

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) şubat ayını birbirinden farklı etkinliklerle karşılıyor. Şubat ayı boyunca çok sayıda konser, sergi, yarışma ve atölye İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser düzenleyecek.

İzmirli sanatseverlerin adresi şubat ayında da AASSM olacak. 28 gün boyunca farklı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak merkez, İzmirlileri konser, sergi, yarışma ve atölyelerle buluşturacak. Fatih Erkoç, Musa Eroğlu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası gibi önemli konserlerin yanı sıra Ulusal Genç Solist Yarışması Üniversite Kategorisi Finali, Ulusal Genç Solist Yarışması Genç Profesyonel Kategorisi Finali ve Ödül Töreni, Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler Yazma Atölyesi ile çok sayıda sergi sanatseverleri çağırıyor.

Etkinlikler, konser ve atölye ile başlıyor

Kültür sanat etkinlikleri, 7 Şubat'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri ile başlayacak. Büyük Salon'da saat 20.00'de yapılacak konserin bilet satışı biletinial.com üzerinden gerçekleştiriliyor. AASSM, Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler Yazma Atölyesi'ne şubat ayında da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Keman sanatçısı ve yazar Öğüt'ün atölyesine katılan İzmirliler, eğlenceli bir yazarlık yolculuğuna çıkarken, müzik ve edebiyatın birbirini besleyen ortak yönleri, katılımcılara yeni ufuklar açıyor. 12-19-26 Şubat tarihlerinde yapılacak atölye, Müzik Kütüphanesi'nde saat 19.30'da başlayacak. Atölye hakkında aassm.org.tr adresi üzerinden bilgi edinilebiliyor. Atölye, mayıs ayı da dahil olmak üzere 4 ay boyunca İzmirlilerle buluşmaya devam edecek.

Sevgililer Günü ve Fatih Erkoç konserleri

14 Şubat Sevgililer Günü, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konseri ile renklenecek. Bu özel gecede verilecek konser, Büyük Salon'da saat 20.00'de olacak. Bilet satışları ise biletinial.com üzerinden yapılıyor. 15 Şubat günü ise pop ve caz müziğin önemli isimlerinden Fatih Erkoç, AASSM'de sevenleri ile buluşacak. Fatih Erkoç, Büyük Salon'da saat 20.00'de sahne alacak. Bilet satışları ise biletix.com ve bubilet.com.tr üzerinden yapılıyor. 17 Şubat'ta AASSM/ODA Trio Emerant Bach'a Saygı/Hommage A Bach Oda Müziği Konseri var. Konser, J. S. Bach'ın eserleri ve Bach'ın müziğinden etkilenen bestecilerin Bach'a ithaf edilmiş eserlerinden oluşuyor. Küçük Salon'da saat 20.00'de düzenlenecek konserin bilet satış ve bilgisi için kultursanat.izmir.bel.tr, aassm.org.tr ve izmir.art adresleri ziyaret edilebiliyor. 19 Şubat günü, Olten Filarmoni Orkestrası Büyük Salon'da saat 20.30'da sahne alacak. Bilet satışları bilet.oltensanat.com üzerinden yapılıyor.

Musa Eroğlu konseri ve yarışma ödül töreni

21 Şubat günü AASSM'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri düzenlenecek. Büyük Salon'da saat 20.00'de yapılacak konserin bilet satışı biletinial.com üzerinden gerçekleştiriliyor. 22 Şubat'ta ise Ulusal Genç Solist Yarışması Üniversite Kategorisi Finali var. Küçük Salon'da saat 19.00'da yapılacak final programı ücretsiz olacak. AASSM, 22 Şubat günü önemli bir ismi daha ağırlayacak. Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Büyük Salon'da saat 20.00'de sahneye çıkacak. Bilet satışları ise bubilet.com.tr adresi üzerinden yapılıyor. 23 Şubat günü Ulusal Genç Solist Yarışması Genç Profesyonel Kategorisi Finali ve Ödül Töreni düzenlenecek. Büyük Salon'da saat 19.00'da yapılacak final programı ve ödül töreni ücretsiz olacak. 24 Şubat günü ise

Rüya Taner Piyano Resitali "Asya'nın Tatlı Suları" sahnelenecek. Küçük Salon'da saat 20.00'de yapılacak resitalin bilet satış ve bilgisi için kultursanat.izmir.bel.tr, aassm.org.tr ve izmir.art adresleri ziyaret edilebiliyor.

Türkiye- Almanya Dostluk Konseri

24 Şubat günü Olten Filarmoni Orkestrası Konseri "Kemal ile Latife Danslı Anlatım", Büyük Salon'da saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Bilet satışları ise bilet.oltensanat.com üzerinden yapılıyor. 25 Şubat'ta İzmir Müzik Akademisi Popüler Müzik Korosu & 1978 The Band Konseri düzenlenecek. Büyük Salon'da saat 20.00'de yapılacak konserin bilgisi için izmamuzikyapim.com adresi ziyaret edilebiliyor. 28 Şubat'ta ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Türkiye-Almanya Dostluk Konseri sahnelenecek. Büyük Salon'da saat 20.00'de düzenlenecek konserin bilet satışı biletinial.com üzerinden yapılıyor.

AASSM'de pek çok sergi var

AASSM, yine birçok sergiye ev sahipliği yapacak. 6 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında "Pano Karelerin Işığı" Fotoğraf Sergisi Üst Kat Galeriler bölümünde, 10 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında "Dağdan Doğadan" Ertuğrul Tugay Fotoğraf Sergisi Giriş Kat Galeriler bölümünde, 4-23 Şubat tarihleri arasında "Tuvaldeki Mısralar 3" Necati Sayer Yağız Resim Sergisi Üst Kat Batı Galeri bölümünde, 6-27 Şubat tarihleri arasında Şeref Bigalı'yı Anma ve Saygı Sergisi Alt Kat Galeri bölümünde, 24 Şubat-30 Mart tarihleri arasında "Sadece Sevgi Yaratır" Mira Licen Sergisi Giriş Kat Galeriler bölümünde ve 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Wabi Sabi Japon Sanat Sergisi Üst Kat Batı Galeri bölümünde ücretsiz olacak. 20. Yıla Özel Geçmişten Bugüne Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Sergisi de 11 Şubat-16 Mart tarihleri arasında hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonu 11.00-18.00 saatleri arasında Üst Galeri bölümünde meraklılarını bekliyor. Serginin açılışı ise 11 Şubat günü saat 15.30'da yapılacak.