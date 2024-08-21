İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir\'de Suç Örgütüne Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de 'kasten öldürmeye teşebbüs ve cinayet' gibi suçların da aralarında bulunduğu birçok olaya karıştığı belirtilen, elebaşı yurt dışında olan suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2024 15:49
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İZMİR'de 'kasten öldürmeye teşebbüs ve cinayet' gibi suçların da aralarında bulunduğu birçok olaya karıştığı belirtilen, elebaşı yurt dışında olan suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında bulunan A.Ü'nün elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ortak çalışmayla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak' kasten öldürmeye teşebbüs ve cinayet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik soruşturma kapsamında bu sabah operasyon yapıldı. 10 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalandı. 1'i örgüt lideri olmak üzere yurt dışındaki 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 14 kartuş, 23 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Öte yandan operasyonda yakalananlardan cinayet şüphelisi S.S.'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Ayrıca örgüt liderlerinin talimatı ile İzmir'de bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına karışan D.D.'nin de yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Bunun yanında daha önce de aynı örgüte yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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