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İzmir'de Suriyeli kadını bıçaklayan ve kızını öldüren şüpheli aranıyor - Son Dakika
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İzmir'de Suriyeli kadını bıçaklayan ve kızını öldüren şüpheli aranıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Suriye uyruklu bir şahıs, ilişki yaşadığı arkadaşının eşi olan kadını bıçaklayarak ağır yaraladı ve kızını öldürdü. Şüpheli kaçarken polis ekipleri tarafından aranıyor.

24.01.2024 - 20:59,  Güncelleme: 21:00
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapı camını kırarak girdiği evde Suzan E.'yi (34) bıçakla ağır yaralayıp, kızı Behiye E.'yi (12) ise öldürdü. Olayın ardından kaçan Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 39731 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levent M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir\'de Suriyeli kadını bıçaklayan ve kızını öldüren şüpheli aranıyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Suriyeli kadını bıçaklayan ve kızını öldüren şüpheli aranıyor - Son Dakika
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