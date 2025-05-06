İzmir'de Takla Atan Araç Trafik Lambasına Çarptı - Son Dakika
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İzmir'de Takla Atan Araç Trafik Lambasına Çarptı

İzmir\'de Takla Atan Araç Trafik Lambasına Çarptı

Bayraklı'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atan otomobili ile trafik lambasına çarptı.

06.05.2025 00:29
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova istikametine seyir halinde olan A.K.Ö. yönetimindeki 35 BTC 176 plakalı otomobil, Smyrna Meydanı kavşağında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla ata otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.K.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, Bayraklı, trafik, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Takla Atan Araç Trafik Lambasına Çarptı - Son Dakika

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