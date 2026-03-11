İzmir'de Taksici Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Taksici Cinayeti Protesto Edildi

11.03.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksici Deniz Örer'in cinayeti sonrası meslektaşları, araçlarıyla şehir turu atarak protesto etti.

İZMİR'de, müşterisi tarafından öldürülen taksici Deniz Örer'in (52) cenaze töreni öncesi meslektaşları, çalıştığı durak önünde bir araya geldi. Araçlarına siyah kurdele Örer'in fotoğrafını yapıştıran taksiciler, tören öncesi şehir turu atarak cinayeti klakson çalarak protesto etti. Şüpheli D.M.'nin (24) ücret tartışması nedeniyle çıkan tartışmada Örer'i öldürdüğünü söylemesine karşın taksimetrenin 150 TL'nin altında yazdığı belirtildi.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye D.M. müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., Örer'i tabancayla vurup, dışarı attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren D.M., polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Örer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI DURAKTA 2'NCİ ACI

Taksi şoförü Deniz Örer'in, 31 Ocak 2024 tarihinde Gaziemir ilçesinde aracına aldığı yolcu Delil Aysal (21) tarafından vurularak öldürülen Oğuz Erge (44) ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi. Kahramanlar Taksi Durağı esnafı, bir meslektaşlarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Örer'in oğlunun Bucaspor'da futbol oynadığı belirtildi.

Öte yandan şüpheli D.M., emniyetteki işlemleri sonrası dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MESLEKTAŞLARINDAN TEPKİ

Örer'in cenazesi, bugün otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Taksiciler de Deniz Örer'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Örer'in çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nın önünde toplanan taksiciler, araçlarına siyah kurdele ve merhumun fotoğraflarını yapıştırdı. Ardından taksiciler konvoy halinde Örer'in son yolculuğuna uğurlanacağı Gümüşpala'daki Fevzipaşa Camii'ne kadar şehir turu atarak cinayeti klakson çalarak protesto etti.

'EVDEN ÇIKARKEN ARTIK HELALLEŞMEK İSTEMİYORUZ'

Taksi şoförü Hasan Hüseyin Savaş (47), "Acımız büyük. İlk yaşadığımız acı değil, son yaşayacağımız acı olacağına da inanmıyoruz. İşinin hakkını veren iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Tüm meslektaşlarımız aynı duygular içinde, Tepkimizi göstermek için toplandık. Biz artık bu olaylara 'Dur' demek istiyoruz. Biz evden çıkarken artık helalleşmek istemiyoruz. 'Akşama görüşürüz' demek istiyoruzö dedi.

AYNI SOKAKTA 19 YIL ÖNCE DE TAKCİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayın geçtiği sokakta yine bir taksi şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yeliz Yıldırım Girgin (40), "Taksi şoförü olan kayınpederim Mustafa Girgin de Örer'in yaşamını yitirdiği aynı sokakta yaşamını yitirmişti. Aynı sokakta 19 yıl sonra bu defa Örer'in cenazesiyle karşılaşmak kötüydüö diye konuştu.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan şüpheli D.M.'nin ifadesinde ücret nedeniyle tartıştıklarını söylemesine karşın, taksimetrenin 150 TL'nin altında yazdığı öğrenildi. Taksiye binen D.M'nin 1 kilometre gitmeden aracı durdurduğu, ardından Karşıyaka'ya ne kadar ücret yazacağını sorduğu sonrasında ise cinayeti işleyip, gasbettiği taksiyle bir süre şehri gezdiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Taksici Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki büyükelçisini görevden aldı
İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı
14:56
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor’a tepkiler çığ gibi
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:14:25. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Taksici Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.